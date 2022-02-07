Беременные женщины часто жалуются на ухудшение состояния кожи, которые возникают из-за гормональной перестройкой организма. Поэтому в этот период важно следить и ухаживать за ней.

Косметолог Дарья Тищенко рассказала, какие процедуры косметологические показаны и абсолютно безопасны во время беременности.

Увлажнение кожи

По ее словам, в связи с гормональными перестройками в организме, беременные женщины часто жалуются на сухость и стянутость кожи. Им показаны уходы по типу кожи, маски разного происхождения, которые дают хороший увлажняющий эффект.

Поверхностные кислотные пилинги

В период беременности и лактации женщины нуждаются в обновлении кожи. Пилинги содержат допустимую концентрацию салициловой, гликолевой, миндальной кислот, а также решают многие проблемы, которые связаны с изменением гормонального статуса: закупорка пор, тусклый цвет и отечность лица, повышенное салоотделение и сухость кожи. Также важно, чтобы в составе пилинга не содержался ретинол.

Подбор домашнего ухода

Косметолог утверждает, что в период беременности многие процедуры запрещены.

— Поэтому я всегда делаю ставку на использование домашнего ухода. Подбирать средства может только врач-косметолог, исходя из пожеланий и состояния кожи, — говорит Тищенко.

Также она рекомендует использовать крем или молочко для тела с морским коллагеном для питания и увлажнения кожи. Это хорошая профилактика растяжек во время беременности