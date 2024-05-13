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Біг продовжує життя: дослідження показало, на скільки довше живуть професійні спортсмени

13 Травня 2024, 15:02
Ольга Боднарчук редактор
біг, спорт
Джерело: Pexels

Дослідження показали, що люди, які професійно займаються бігом, живуть значно довше за інших.

Як біг впливає на тривалість життя: дослідження

Науковці проаналізували дані про 200 спортсменів, які брали участь у змаганнях 1950-1970 років. Їм вдавалося здолати милю приблизно за чотири хвилини.

Дослідники порівнювали дати народження, часи рекордних забігів та дати смерті цих спортсменів.

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Чому спортсмени живуть довше

З’ясувалося, що професійні бігуни 1950-х років прожили приблизно на 9,2 року довше, ніж їхні ровесники.

Рекордсмен 1960-х років прожили на 5,5 років довше, а 1970-х – на 2,9.

Вчені припускають, що тривалість життя збільшується тому, що серцево-судинна, м’язова, дихальна та імунна системи спортсменів адаптуються до постійного навантаження. Це допомагає краще реагувати на стрес у старшому віці.

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Джерело: British Journal of Sports Medicine

Теги
біг Дослідження вчених тривалість життя
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