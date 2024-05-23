Банани є дуже популярним фруктами, який люблять чимало людей. Чи можна їсти банани на ніч та як це впливає на здоров’я і вагу – в матеріалі Фактів ICTV.

У чому користь бананів

Банани – це надзвичайно корисний продукт, оскільки вони багаті на клітковину, вітаміни та мінерали. Крім того, до складу фруктів входить триптофан, який сприяє виробленню мелатоніну – гормону сну.

А калій та магній допомагають розслабити м’язи і можуть сприяти кращому сну.Тому фахівці вважають фрукти чудовою закускою.

Чи можна їсти банани на ніч

Однак питання, чи можна їсти банани на ніч, викликає серед них суперечки. Дехто рекомендує обмежитися одним плодом.

Інші застерігають уникати бананів, мотивуючи тим, що це важка їжа для шлунка, особливо вночі, коли травна система готується до режиму спокою.

Це може викликати здуття живота, метеоризм та інші шлункові розлади, які заважають спокійному сну. Крім того, банани доволі калорійні фрукти, тому тих, хто слідкує за фігурою, варто від них відмовиться.

Якщо ж ви все ж таки вирішите з’їсти банани перед сном, головне – не зловживати. Дозвольте собі один лише плід, і найкраще за все зробити це за 2-3 години до сну, щоб організм зміг його перетравити.

А взагалі для перекусу перед сном краще вибирати легкі, менш жирні та калорійні продукти.

Джерело: Healthline