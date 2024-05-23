Бананы являются очень популярным фруктом, который любят многие. Можно ли есть бананы на ночь и как это влияет на здоровье и вес — в материале Фактов ICTV.

В чем польза бананов

Бананы — это очень полезный продукт, поскольку они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, в состав фруктов входит триптофан, который способствует выработке мелатонина — гормона сна.

А калий и магний помогают расслабить мышцы и могут способствовать лучшему сну, поэтому специалисты считают фрукты отличной закуской.

Можно ли есть бананы на ночь

Однако вопрос, можно ли есть бананы на ночь, вызывает среди них споры. Некоторые рекомендуют ограничиться одним плодом.

Другие предостерегают избегать бананов, мотивируя тем, что это тяжелая пища для желудка, особенно ночью, когда пищеварительная система готовится к режиму покоя.

Это может вызвать вздутие живота, метеоризм и другие желудочные расстройства, которые мешают спокойному сну. Кроме того, бананы довольно калорийные фрукты, поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит от них отказаться.

Если же вы все же решите съесть бананы перед сном, главное — не злоупотреблять. Позвольте себе один лишь плод, и лучше всего сделать это за 2-3 часа до сна, чтобы организм смог его переварить.

А вообще для перекуса перед сном лучше выбирать легкие, менее жирные и калорийные продукты.

Источник: Healthline