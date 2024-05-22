Бананы содержат немало витаминов, минералов и клетчатки, однако фрукты можно не только есть, но и использовать как эффективное косметическое средство, которое улучшает кожу и волосы.

В чем польза фруктов и как сделать маску с бананом в домашних условиях — в материале Фактов ICTV.

Польза бананов для кожи

По мнению косметолога, косметика с бананом подходит для всех типов кожи. Она увлажняет, питает и омолаживает кожу и борется с излишней жирностью. А еще выравнивает цвет лица, способствует обновлению рогового слоя и имеет разглаживающий эффект.

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Во-вторых, имеет многочисленные полезные свойства, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. И наконец, если речь идет о масках, они легко готовятся и содержат натуральные ингредиенты.

Маска для лица с бананом — рецепт

Маска для лица с бананом является простым и эффективным средством ухода за кожей. Это делает ее гладкой и нежной, одновременно предотвращая появление морщин и замедляя процессы старения.

А целебные свойства витаминов А и С в банане помогают уменьшить гиперпигментацию и акне, маскировать мелазмы и шрамы от прыщей.

Ингредиенты:

половинка спелого банана

Как приготовить маску:

Измельчить банан блендером или вилкой до состояния пюре. Равномерно нанести массу на лицо, шею и область декольте. Через 15 мин смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

Маска для лица с бананом и медом

Маска для лица с бананом и медом подходит для всех типов кожи. Витамины и минералы, которые содержит банан, помогают восстановить упругость, антиоксиданты борются со свободными радикалами, мед увлажняет и смягчает, а молочная кислота йогурта действует как нежный эксфолиант, помогая удалять мертвые клетки и восстанавливать цвет лица.

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 ст. л. меда

1 ст. л. йогурта

Как приготовить маску:

Размять банан до однородной массы. Добавить мед и йогурт и хорошо перемешать. Нанести маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставить маску на 15-20 мин. Смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

Маска для лица с бананом и яйцом

Это невероятно полезная маска, ведь яичный белок помогает контролировать выделение кожного жира, что уменьшает блеск и делает кожу матовой.

Масло, богатое витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами, способствует восстановлению кожного барьера и уменьшает раздражение.

Ингредиенты:

половинка спелого банана

1 яйцо

1 ч. л. оливкового или другого растительного масла

Как приготовить маску: