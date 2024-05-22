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Красота

Маска для лица с бананом — в чем польза для кожи

22 мая 2024, 13:17
Марина Мелехова редактор ленты Татьяна Кузуб врач-дерматолог
банани
Источник: Маска для лица с бананом: три рецепта и мнение врача | Здоровье

Бананы содержат немало витаминов, минералов и клетчатки, однако фрукты можно не только есть, но и использовать как эффективное косметическое средство, которое улучшает кожу и волосы.

В чем польза фруктов и как сделать маску с бананом в домашних условиях — в материале Фактов ICTV.

Польза бананов для кожи

маска з бананом

Фото: Depositphotos

По мнению косметолога, косметика с бананом подходит для всех типов кожи. Она увлажняет, питает и омолаживает кожу и борется с излишней жирностью. А еще выравнивает цвет лица, способствует обновлению рогового слоя и имеет разглаживающий эффект.

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Во-вторых, имеет многочисленные полезные свойства, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. И наконец, если речь идет о масках, они легко готовятся и содержат натуральные ингредиенты.

Маска для лица с бананом — рецепт

Маска для лица с бананом является простым и эффективным средством ухода за кожей. Это делает ее гладкой и нежной, одновременно предотвращая появление морщин и замедляя процессы старения.

А целебные свойства витаминов А и С в банане помогают уменьшить гиперпигментацию и акне, маскировать мелазмы и шрамы от прыщей.

Ингредиенты:

  • половинка спелого банана

Как приготовить маску:

  1. Измельчить банан блендером или вилкой до состояния пюре.
  2. Равномерно нанести массу на лицо, шею и область декольте.
  3. Через 15 мин смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

Маска для лица с бананом и медом

Маска для лица с бананом и медом подходит для всех типов кожи. Витамины и минералы, которые содержит банан, помогают восстановить упругость, антиоксиданты борются со свободными радикалами, мед увлажняет и смягчает, а молочная кислота йогурта действует как нежный эксфолиант, помогая удалять мертвые клетки и восстанавливать цвет лица.

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. йогурта

Как приготовить маску:

  1. Размять банан до однородной массы. Добавить мед и йогурт и хорошо перемешать.
  2. Нанести маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставить маску на 15-20 мин.
  3. Смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

Маска для лица с бананом и яйцом

Это невероятно полезная маска, ведь яичный белок помогает контролировать выделение кожного жира, что уменьшает блеск и делает кожу матовой.

Масло, богатое витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами, способствует восстановлению кожного барьера и уменьшает раздражение.

Ингредиенты:

  • половинка спелого банана
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. оливкового или другого растительного масла

Как приготовить маску:

  1. Размять половинку спелого банана, добавить яйцо и чайную ложку оливкового или другого растительного масла.
  2. Хорошо перемешать массу и нанести тонким слоем на лицо на 20-25 мин.
  3. Затем с помощью ватного диска аккуратно смыть маску теплой водой.
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