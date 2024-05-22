Бананы содержат немало витаминов, минералов и клетчатки, однако фрукты можно не только есть, но и использовать как эффективное косметическое средство, которое улучшает кожу и волосы.
В чем польза фруктов и как сделать маску с бананом в домашних условиях — в материале Фактов ICTV.
Польза бананов для кожи
По мнению косметолога, косметика с бананом подходит для всех типов кожи. Она увлажняет, питает и омолаживает кожу и борется с излишней жирностью. А еще выравнивает цвет лица, способствует обновлению рогового слоя и имеет разглаживающий эффект.
Во-вторых, имеет многочисленные полезные свойства, которые помогают поддерживать здоровье и красоту. И наконец, если речь идет о масках, они легко готовятся и содержат натуральные ингредиенты.
Маска для лица с бананом — рецепт
Маска для лица с бананом является простым и эффективным средством ухода за кожей. Это делает ее гладкой и нежной, одновременно предотвращая появление морщин и замедляя процессы старения.
А целебные свойства витаминов А и С в банане помогают уменьшить гиперпигментацию и акне, маскировать мелазмы и шрамы от прыщей.
Ингредиенты:
- половинка спелого банана
Как приготовить маску:
- Измельчить банан блендером или вилкой до состояния пюре.
- Равномерно нанести массу на лицо, шею и область декольте.
- Через 15 мин смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.
Маска для лица с бананом и медом
Маска для лица с бананом и медом подходит для всех типов кожи. Витамины и минералы, которые содержит банан, помогают восстановить упругость, антиоксиданты борются со свободными радикалами, мед увлажняет и смягчает, а молочная кислота йогурта действует как нежный эксфолиант, помогая удалять мертвые клетки и восстанавливать цвет лица.
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. йогурта
Как приготовить маску:
- Размять банан до однородной массы. Добавить мед и йогурт и хорошо перемешать.
- Нанести маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставить маску на 15-20 мин.
- Смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.
Маска для лица с бананом и яйцом
Это невероятно полезная маска, ведь яичный белок помогает контролировать выделение кожного жира, что уменьшает блеск и делает кожу матовой.
Масло, богатое витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами, способствует восстановлению кожного барьера и уменьшает раздражение.
Ингредиенты:
- половинка спелого банана
- 1 яйцо
- 1 ч. л. оливкового или другого растительного масла
Как приготовить маску:
- Размять половинку спелого банана, добавить яйцо и чайную ложку оливкового или другого растительного масла.
- Хорошо перемешать массу и нанести тонким слоем на лицо на 20-25 мин.
- Затем с помощью ватного диска аккуратно смыть маску теплой водой.