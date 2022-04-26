Чи є причиною зниження популярності ринопластики? Зміна стандартів краси або з’явилися нові, нехірургічні методи? З цими питаннями розібралися британські експерти в області пластичної хірургії.

Згідно зі статистикою, кількість ринопластик, виконаних у Великій Британії, неухильно знижувалася протягом десятиліття: з майже 5 тис. в 2013 році до менше 1,5 тис. в минулому році.

Це зовсім не означає, що люди змирилися з тими носами, з якими народилися. За даними Британської асоціації естетичних пластичних хірургів (BAAPS), ринопластика як і раніше займає шосте місце серед найпопулярніших косметичних операцій у жінок.

Справа в тому, що з’явилися альтернативні, нехірургічні методи, включаючи ін’єкції наповнювачів, щоб випрямити горбатий ніс. До того ж методи набагато дешевші.

Так, хірургічна пластика носа може коштувати до 7 тис. фунтів стерлінгів, а нехірургічна ринопластика доступна за менш ніж 300 фунтів стерлінгів.

Крім того, операція вимагає дводенного перебування в лікарні і до двох тижнів відпустки. А безопераційний варіант займає 10 хвилин, і ви можете повернутися до роботи в той же день. Явна зручність означає, що це один з найбільш швидкозростаючих доступних методів лікування.

Правда, варто відзначити, що філери не можуть зробити великий ніс менше – для цього все одно потрібна операція. І ін’єкційне лікування не є постійним: ефект триває від шести місяців до двох років. І це теж можна вважати перевагою.

– Я бачив багато пацієнтів, які шкодують про операцію і хочуть повернутися до свого первісного носа, – зазначає пластичний хірург-консультант Раджан Уппал.

За його словами, кілька знаменитостей висловили жаль з приводу своєї ринопластики. Наприклад, модель Белла Хадід розповіла Vogue, що шкодує про операцію, яку перенесла в 14 років, і хотіла б зберегти ніс своїх предків.

А ось після нехірургічної ринопластики у неї завжди залишалася б можливість повернутися до колишньої себе.