Что стало причиной снижения популярности ринопластики? Изменение стандартов красоты или появились новые, нехирургические методы? С этими вопросами разобрались британские эксперты в области пластической хирургии.

Согласно статистике, количество ринопластик, выполненных в Великобритании, неуклонно снижалось в течение десятилетия: с почти 5 тыс. в 2013 году до менее 1,5 тыс. в прошлом году.

Это вовсе не означает, что люди смирились с теми носами, с которыми родились. По данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAAPS), ринопластика по-прежнему занимает шестое место среди самых популярных косметических операций у женщин.

Дело в том, что появились альтернативные, нехирургические методы, включая инъекции наполнителей, чтобы выпрямить горбатый нос. К тому же методы гораздо более дешевые.

Так, хирургическая пластика носа может стоить до 7 тыс. фунтов стерлингов, а нехирургическая ринопластика доступна менее чем за 300 фунтов стерлингов.

Кроме того, операция требует двухдневного пребывания в больнице и до двух недель отпуска. А безоперационный вариант занимает 10 минут, и вы можете вернуться к работе в тот же день. Явное удобство означает, что это один из самых быстрорастущих доступных методов лечения.

Правда, стоит отметить, что филлеры не могут сделать большой нос меньше — для этого все равно нужна операция. И инъекционное лечение не является постоянным: эффект длится от шести месяцев до двух лет. И это тоже можно считать преимуществом.

— Я видел много пациентов, которые жалеют об операции и хотят вернуться к своему первоначальному носу, — отмечает пластический хирург-консультант Раджан Уппал.

По его словам, несколько знаменитостей выразили сожаление по поводу своей ринопластики. Например, модель Белла Хадид рассказала Vogue, что сожалеет об операции, которую перенесла в 14 лет, и хотела бы сохранить нос своих предков.

А вот после нехирургической ринопластики у нее всегда оставалась бы возможность вернуться к прежней себе.