Як краще вживати мед: ложкою чи все ж таки розмішувати його в гарячому чаї? Це питання хвилює багатьох. Справа в тому, що нещодавно виникла теорія, що мед, покладений у гарячий напій стає шкідливим, оскільки при нагріванні перетворюється на канцероген. Чи це правда? На це детально відповів учасник проекту Пара на мільйон, вчений-хімік Гліб Репіч.

– Усі страхи про мед у чаї пов’язані з тим, що при нагріванні у цьому продукті утворюється оксиметилфурфурол, – каже експерт. – А ще було дослідження, що ця речовина є потенційною отрутою та канцерогеном. Жахлива інформація, але я вам відкрию маленький секрет!

Вчений розповів, що оксиметилфурфурол завжди утворюється під час нагрівання цукрів. Це означає, що він міститься не тільки в підігрітому меді, а й у будь-якій термічно обробленій їжі. Особливо у випічці, варенні, джемах. А також у різних смажених, печених стравах і навіть у сушених продуктах.

Лідерами з “виробництва” оксиметилфурфуролу, повідомив Репіч, є грінки, обсмажена кава та чорнослив. А ще, по суті, він постійно утворюється у всіх продуктах, що містять цукор, і без нагрівання. Просто повільніше. Так що виходить, що ця речовина завжди присутня у фруктових соках, вині і тому ж меді. І чим довше вони зберігаються, то більше в них оксиметилфурфурола.

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Але ж без паніки! Головне питання – чи справді ця речовина така шкідлива?

– В останніх детальних дослідженнях на живих організмах токсичність та канцерогенність оксиметилфурфуролу не було доведено взагалі, – повідомив учений.

Тож можна сміливо додавати мед у чай, випічку і взагалі куди завгодно.