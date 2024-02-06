Розберімось, що ж таке цей кумедний ґоґоль-моґоль. Звучить як щось казкове, чи не так? Але насправді, це просто смачний і корисний десерт, який можна легко і просто приготувати в домашніх умовах.

Для чого п’ють ґоґоль-моґоль? Заведено вважати, що він має позитивний вплив на горло, допомагаючи заспокоїти біль, поліпшити голос або навіть збільшити покращити його.

Також, враховуючи склад, можна стверджувати, що цей десерт містить вітаміни, мінерали, амінокислоти та біотин. Тож він корисний буде дітям, вагітним жінкам, людям літнього віку і тим, хто часто займається спортом.

Зараз дивляться

Що входить до складу ґоґоль-моґолю? Тут все просто! В класичному рецепті ґоґоль-моґолю усього два інгредієнти: яєчні жовтки та цукор.

Але існує безліч рецептів приготування. Наприклад, часто в цей коктейль додають алкоголь (коньяк або ром). Отриману бовтанку можна розводити водою або додавати лід.

Гурмани можуть додавати й інші інгредієнти до смаку: шоколад, фруктовий фреш, розтерті ягоди, фрукти, корицю, молоко, збиті вершки.

Ґоґоль-моґоль – рецепт класичний

Цукор у рецепті ґоґоль-моґолю можна замінити на мед. А щоб зробити алкогольний ґоґоль-моґоль, додати на рекомендовану кількість інгредієнтів 1 ч. л. рому або коньяку.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.

цукор – 1 ч. л. з гіркою

Як приготувати ґоґоль-моґоль:

Яйця промиваємо холодною водою і обсушуємо паперовим рушником. Відокремлюємо жовтки від білків. До жовтків додаємо цукор і гарно збиваємо блендером 2-3 хвилини.

Десерт готовий! Смачного!

Ґоґоль-моґоль також вважається лікувальним народним засобом від кашлю. Для приготування у класичний рецепт додають тепле молоко, корицю та дрібку соди.

Отже, ґоґоль-моґоль – це чудовий варіант до сніданку або поживного перекусу. Це не тільки смачно, але й дуже швидко. Тож не витрачаємо час, приготуймо вже сьогодні!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.