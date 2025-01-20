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Грибна юшка: рецепт смачної карпатської страви

20 Січня 2025, 18:43
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Грибна юшка
Джерело: Грибна юшка: рецепт приготування смачної страви | Здоров'я

Хто був у Карпатах – знає, що чисте гірське повітря, густий ранковий туман та вершини карпатських гір забути неможливо!

А страви, ті самі, традиційні, смачні та поживні карпатські страви, спогад про які ми привозимо з подорожі додому?!

Саме про одну з таких страв будемо сьогодні говорити.

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А чи знаєте ви рецепт грибної юшки? Чудової першої страви з карпатських полонин? Ми – так!

Карпатська грибна юшка – це справжнє диво, створене з найкращих дарів природи – лісових грибів. І хоча склад і рецепт грибної юшки можуть регіонально відрізнятися, є кілька ключових складників, які роблять цю юшку неповторно смачною.

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Що робить грибну юшку такою унікальною

  • Головний інгредієнт – це лісові гриби, які збирають у місцевих лісах. Від вибору грибів залежить основний смак та аромат юшки.
  • Овочі. Українські господині додають у цю поживну першу страву моркву, картоплю, цибулю та інші овочі, щоб збагатити смак та користь.
  • Сметанна заправка – це секретний інгредієнт, без якого карпатська грибна юшка втратить свій автентичний смак.
  • Зелень та спеції. Петрушка або кріп, лавровий лист, чебрець та інші спеції додають неповторний аромат і глибину смаку.
  • Любов. А ще є один найважливіший інгредієнт – це любов. Кожен кулінар, готуючи, вкладає душу і час. І страва, безумовно, віддячує усією своєю ніжністю та поживністю.

Отже, простий рецепт грибної юшки, яку можна приготувати в домашніх умовах – читайте нижче.

Як приготувати карпатську грибну юшку

Грибну юшку можна готувати як зі свіжих білих грибів, так і з сушених. Для тих, хто дотримується посту, замість сметани можна додати рослинні вершки (соєві або вівсяні). Звісно, оригинальність страви буде втрачена, але юшка все одно вийде смачна та поживна.

Інгредієнти:

  • білі гриби свіжі – 500 г або 70 г сушених білих грибів
  • вода – 2,5 л
  • цибуля – 2 шт.
  • морквина – 1 шт.
  • картопля – 2-3 шт.
  • сіль, мелений чорний перець, лавровий лист, горошини духмяного перцю, чебрець – до смаку
  • олія – для смаження
  • зелень для прикрашання – до смаку

Для заправки:

  • сметана (не густа) – 300 г
  • вершкове масло – 50 г
  • борошно пшеничне – 2 ст. л.

Карпатська грибна юшка: рецепт покроково

Сухі білі гриби попередньо замочуємо на 2-3 години у холодній воді. Якщо гриби свіжі – їх треба підготувати. Спочатку гриби чистимо, видаляємо зайве, гарно промиваємо і нарізаємо.

  1. Свіжі або сухі білі гриби викладаємо у каструлю. Вливаємо 2,5 л води, додаємо лавровий лист, горошини перцю і варимо близько 20 хв.
  2. Картоплю, цибулю та моркву чистимо. Моркву натираємо на середній або грубій тертці. Картоплю нарізаємо кубиками. Перекладаємо картоплю і моркву у каструлю з грибами.
  3. Цибулю нарізаємо кубиками, смажимо на олії до напівготовності і також викладаємо у бульйон.
  4. Для заправки у сковороді розтоплюємо вершкове масло. Всипаємо борошно і гарно перемішуємо. Додаємо сметану і ще раз гарно вимішуємо. Тепер вливаємо грибний бульйон (1 склянку) і, помішуючи, робимо рідку однорідну масу.
  5. Лавровий лист із каструлі видаляємо. Заправку, помішуючи, вливаємо у каструлю і доводимо до кипіння.
  6. У грибну юшку додаємо сіль, перець, чебрець і готуємо ще близько 3-5 хв.

Карпатська грибна юшка готова. Під час подавання до столу прикрашаємо зеленню. Смачного!

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