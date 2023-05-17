Зелений чай – ароматний напій, який є у кожному домі. Протягом кількох століть його активно використовують для поліпшення здоров’я, а також краси.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, вітаміни групи B, калій, магній, фолієву кислоту. Крім того, він знижує рівень холестерину, запобігає серцево-судинним захворюванням, є профілактикою раку та хвороби Альцгеймера.

Але зелений чай має не лише лікувальні властивості, він також може принести користь шкірі. Тому його часто використовують для приготування різноманітних масок.

Як зелений чай впливає на шкіру обличчя

Доктор медицини та засновниця власного лікувального спа-центру Синтія Кобб зазначає, що зелений чай має широкий спектр терапевтичних властивостей, які можуть принести користь вашій шкірі.

Серед головних переваг зеленого чаю для шкіри лікар виокремлює:

Захист від раку шкіри – зелений чай містить поліфеноли та шість різних типів катехінів. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості. Згідно з дослідженням 2010 року, антиоксидантна сила зеленого чаю може допомогти відновити пошкоджені ДНК, спричинені ультрафіолетовими променями сонця. А це допомагає захистити шкіру від немеланомного раку шкіри.

– зелений чай містить поліфеноли та шість різних типів катехінів. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості. Згідно з дослідженням 2010 року, антиоксидантна сила зеленого чаю може допомогти відновити пошкоджені ДНК, спричинені ультрафіолетовими променями сонця. А це допомагає захистити шкіру від немеланомного раку шкіри. Бореться з передчасним старінням – дослідження 2003 року показало, що антиоксидант EGCG, який міститься у зеленому чаї, має здатність омолоджувати клітини шкіри. Захищаючи та відновлюючи ваші клітини, цей антиоксидант бореться з ознаками старіння та надає тьмяній шкірі здоровий вигляд.

– дослідження 2003 року показало, що антиоксидант EGCG, який міститься у зеленому чаї, має здатність омолоджувати клітини шкіри. Захищаючи та відновлюючи ваші клітини, цей антиоксидант бореться з ознаками старіння та надає тьмяній шкірі здоровий вигляд. Зменшує почервоніння та роздратування шкіри – зелений чай має протизапальні властивості. Це пов’язано з високим вмістом в чаї поліфенолів. Протизапальні властивості допомагають зменшити подразнення шкіри, почервоніння та набряк. Крім того, нанесення зеленого чаю на шкіру може пом’якшити незначні порізи та сонячні опіки.

– зелений чай має протизапальні властивості. Це пов’язано з високим вмістом в чаї поліфенолів. Протизапальні властивості допомагають зменшити подразнення шкіри, почервоніння та набряк. Крім того, нанесення зеленого чаю на шкіру може пом’якшити незначні порізи та сонячні опіки. Лікує вугровий висип – антиоксидантні, протизапальні та протимікробні властивості зеленого чаю роблять його ефективним засобом для лікування вугрів. Крім того, деякі дослідження довели, що поліфеноли у зеленому чаї допомагають зменшити секрецію шкірного сала, що призводить до появи прищів.

– антиоксидантні, протизапальні та протимікробні властивості зеленого чаю роблять його ефективним засобом для лікування вугрів. Крім того, деякі дослідження довели, що поліфеноли у зеленому чаї допомагають зменшити секрецію шкірного сала, що призводить до появи прищів. Зволожує шкіру – зелений чай містить кілька вітамінів, зокрема вітамін Е, що відомий своєю здатністю живити та зволожувати шкіру.

Маска з зеленого чаю для обличчя – рецепти від лікаря

Рецепт №1

Для приготування вам знадобиться:

зелений чай – 1 ст. л;

харчова сода – 1 ст. л;

мед – 1 ст. л;

вода – кілька крапель.

Спершу заваріть чашку зеленого чаю та дайте напою настоятися 45-60 хв. Коли зелений чай охолоне, злийте воду та покладіть листя в миску.

Додайте харчову соду і мед. Усе ретельно перемішайте. У вас має вийти суміш, яка за консистенцією нагадує пасту. Якщо маска вийшла занадто густою, додайте кілька крапель води.

Перед нанесенням, очистьте обличчя та витріть паперовим рушником. Рівномірно наносьте маску на обличчя та злегка помасажуйте.

Залиште маску на шкірі на 10-15 хвилин, а потім змийте теплою водою. Застосовувати маску можна один-три рази на тиждень.

Рецепт №2

Для цієї маски вам знадобиться:

цукор – 1 ст. л;

лимонний сік – 1/2 ч. л;

зелений чай 1 ч. л.

Заваріть чай в заварнику та дайте напою настоятися. Коли рідина охолоне, вийміть листя чаю та перекладіть у миску.

Додайте лимонний сік та цукор. Ретельно перемішайте маску та нанесіть на чисту шкіру обличчя. Тримайте маску 10-15 хв, а потім змийте теплою водою.

Повторювати процедуру можна кілька разів на тиждень.

Рецепт №3: маска із зеленого чаю від зморшок

Збийте один жовток, додайте 1 ст.л. борошна та 1 ст. л міцного завареного зеленого чаю. Ретельно перемішайте маску та нанесіть на очищене обличчя. Залиште засіб на шкірі на 15-20 хв, а потім змийте теплою водою. Після маски нанесіть на шкіру будь-який живильний крем.

Зверніть увагу, якщо ви вперше наносите маску з зеленого чаю на обличчя, спершу протестуйте суміш на невеликій ділянці шкіри.

Ознаки чутливості шкіри або алергічної реакції: свербіж, почервоніння, набряк та печіння. Якщо шкіра почала негативно реагувати на маску, використовувати її не можна!

Якщо у вас чутлива шкіра або є протипоказання до вживання зеленого чаю, проконсультуйтеся зі своїм дерматологом перед нанесенням маски.

Джерело: Healthline