Зеленый чай — ароматный напиток, который есть в каждом доме. На протяжении нескольких столетий его активно используют для улучшения здоровья, а также красоты.

Зеленый чай богат антиоксидантами, витаминами группы B, калием, магнием, фолиевой кислотой. Кроме того, он снижает уровень холестерина, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, проводит профилактику рака и болезни Альцгеймера.

Но зеленый чай не только обладает лечебными свойствами, но и полезен для кожи. Поэтому его часто используют для приготовления разнообразных масок.

Как зеленый чай влияет на кожу лица

Доктор медицины и основатель собственного лечебного спа-салона Синтия Кобб отмечает, что зеленый чай обладает широким спектром терапевтических свойств, которые могут принести пользу вашей коже.

Среди главных преимуществ зеленого чая для кожи врач выделяет:

Защита от рака кожи — зеленый чай содержит полифенолы и шесть различных типов катехинов. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами. Согласно исследованию 2010 года, антиоксидантная сила зеленого чая может помочь восстановить повреждение ДНК, вызванное ультрафиолетовыми лучами солнца. А это помогает защитить кожу от немеланомного рака кожи.

— зеленый чай содержит полифенолы и шесть различных типов катехинов. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами. Согласно исследованию 2010 года, антиоксидантная сила зеленого чая может помочь восстановить повреждение ДНК, вызванное ультрафиолетовыми лучами солнца. А это помогает защитить кожу от немеланомного рака кожи. Борется с преждевременным старением — исследование 2003 года показало, что антиоксидант EGCG, содержащийся в зеленом чае, обладает способностью омолаживать клетки кожи. Защищая и восстанавливая ваши клетки, этот антиоксидант борется с признаками старения и придает тусклой коже здоровый вид.

— исследование 2003 года показало, что антиоксидант EGCG, содержащийся в зеленом чае, обладает способностью омолаживать клетки кожи. Защищая и восстанавливая ваши клетки, этот антиоксидант борется с признаками старения и придает тусклой коже здоровый вид. Уменьшает покраснение и раздражение кожи — зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами. Это связано с высоким содержанием в чае полифенолов. Противовоспалительные свойства помогают уменьшить раздражение кожи, покраснение и отек. Кроме того, нанесение зеленого чая на кожу может смягчить незначительные порезы и солнечные ожоги.

— зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами. Это связано с высоким содержанием в чае полифенолов. Противовоспалительные свойства помогают уменьшить раздражение кожи, покраснение и отек. Кроме того, нанесение зеленого чая на кожу может смягчить незначительные порезы и солнечные ожоги. Лечит угревую сыпь — антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства зеленого чая делают его эффективным средством для лечения угрей. Кроме того, некоторые исследования доказали, что полифенолы в зеленом чае помогают уменьшить секрецию кожного сала, что приводит к появлению прыщей.

— антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства зеленого чая делают его эффективным средством для лечения угрей. Кроме того, некоторые исследования доказали, что полифенолы в зеленом чае помогают уменьшить секрецию кожного сала, что приводит к появлению прыщей. Увлажняет кожу — зеленый чай содержит несколько витаминов, в том числе витамин Е, который известен своей способностью питать и увлажнять кожу.

Маска из зеленого чая для лица — рецепты от врача

Рецепт №1

Для приготовления вам понадобится:

зеленый чай — 1 ст. л;

пищевая сода — 1 ст. л;

мед — 1 ст. л;

вода — несколько капель.

Сначала заварите чашку зеленого чая и дайте напитку настояться 45-60 мин. Когда зеленый чай остынет, слейте воду и положите листья в миску.

Добавьте пищевую соду и мед. Все тщательно перемешайте. У вас должна получиться смесь, которая по консистенции напоминает пасту. Если маска получилась слишком густая, добавьте несколько капель воды.

Перед нанесением, очистите лицо и вытрите бумажным полотенцем. Равномерно нанесите маску на лицо и слегка помассируйте.

Оставьте маску на коже на 10-15 минут, а затем смойте теплой водой. Применять маску можно один-три раза в неделю.

Рецепт № 2

Для этой маски вам понадобится:

сахар — 1 ст. л;

лимонный сок — 1/2 ч. л;

зеленый чай — 1 ч. л.

Заварите чай в заварнике и дайте напитку настояться. Когда жидкость остынет, выньте чайные листья и переложите в миску.

Добавьте лимонный сок и сахар. Тщательно перемешайте маску и нанесите на чистую кожу лица. Держите маску 10-15 мин, а затем смойте теплой водой.

Повторять процедуру можно несколько раз в неделю.

Рецепт № 3: маска из зеленого чая от морщин

Взбейте один желток, добавьте 1 ст. л. муки и 1 ст. л крепкого заваренного зеленого чая. Тщательно перемешайте маску и нанесите на очищенное лицо. Оставьте средство на коже на 15-20 мин, а затем смойте теплой водой. После маски нанесите на кожу любой питательный крем.

Обратите внимание, что если вы впервые наносите маску из зеленого чая на лицо, сначала проверьте смесь на небольшом участке кожи.

Признаки чувствительности кожи или аллергической реакции: зуд, покраснение, отек и жжение. Если кожа начала негативно реагировать на маску, использовать ее нельзя!

Если у вас чувствительная кожа или есть противопоказания к употреблению зеленого чая, проконсультируйтесь с дерматологом перед нанесением маски.

Источник: Healthline