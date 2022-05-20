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Їжа

Мед з бузини – як приготувати

20 Травня 2022, 12:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Мед з бузини – як приготувати
Джерело: Pixabay

Про користь ягід бузини відомо давно. Плоди містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід бузини готують варення, сиропи, вино. Не менш корисні і квіти цього куща. Тому їх заварюють як чай, роблять лікувальні настоянки й варять так званий мед. Насправді це варення, яке за своєю консистенцією та кольором дуже схоже на мед. Готується він просто, а виходить ароматним і дуже смачним.

Як його приготувати, розповів шеф та експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти

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  • квітки бузини – дві щільно заповнені склянки
  • вода – 500 мл
  • цукор – 1 кг
  • лимонна кислота – 0,25 ч. л.
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Приготування

  1. Квітки промиваємо та відокремлюємо від гілочок.
  2. Складаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння і кип’ятимо 10-15 хвилин.
  3. Даємо настоятися щонайменше годину. Усі квітки викидаємо.
  4. У відвар додаємо цукор та лимонну кислоту. Вона потрібна, щоб мед не кристалізувався. Варимо на повільному вогні дві години, періодично помішуючи. Готовність визначайте за густотою. Хочете мед густіший – варіть довше.
  5. Мед можна вживати.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепти
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