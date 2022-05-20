Про користь ягід бузини відомо давно. Плоди містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід бузини готують варення, сиропи, вино. Не менш корисні і квіти цього куща. Тому їх заварюють як чай, роблять лікувальні настоянки й варять так званий мед. Насправді це варення, яке за своєю консистенцією та кольором дуже схоже на мед. Готується він просто, а виходить ароматним і дуже смачним.
Як його приготувати, розповів шеф та експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти
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- квітки бузини – дві щільно заповнені склянки
- вода – 500 мл
- цукор – 1 кг
- лимонна кислота – 0,25 ч. л.
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Приготування
- Квітки промиваємо та відокремлюємо від гілочок.
- Складаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння і кип’ятимо 10-15 хвилин.
- Даємо настоятися щонайменше годину. Усі квітки викидаємо.
- У відвар додаємо цукор та лимонну кислоту. Вона потрібна, щоб мед не кристалізувався. Варимо на повільному вогні дві години, періодично помішуючи. Готовність визначайте за густотою. Хочете мед густіший – варіть довше.
- Мед можна вживати.