О пользе ягод бузины известно давно. Плоды содержат большое количество витаминов A, B, C. Из ягод бузины готовят варенье, сиропы, вино. Не менее полезны и цветы этого куста. Поэтому их заваривают как чай, делают лечебные настойки и варят так называемый мед. На самом деле это варенье, которое по своей консистенции и цвету очень похоже на мед. Готовится он просто, а выходит ароматным и очень вкусным.

Как его приготовить, рассказал шеф и эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты

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цветки бузины — два плотно заполненных стакана

вода – 500 мл

сахар – 1 кг

лимонная кислота – 0,25 ч. л.

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Приготовление