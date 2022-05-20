О пользе ягод бузины известно давно. Плоды содержат большое количество витаминов A, B, C. Из ягод бузины готовят варенье, сиропы, вино. Не менее полезны и цветы этого куста. Поэтому их заваривают как чай, делают лечебные настойки и варят так называемый мед. На самом деле это варенье, которое по своей консистенции и цвету очень похоже на мед. Готовится он просто, а выходит ароматным и очень вкусным.
Как его приготовить, рассказал шеф и эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты
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- цветки бузины — два плотно заполненных стакана
- вода – 500 мл
- сахар – 1 кг
- лимонная кислота – 0,25 ч. л.
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Приготовление
- Цветки промываем и отделяем от веточек.
- Складываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и кипятим 10-15 минут.
- Даем настояться как минимум час. Все цветы выбрасываем.
- В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту. Она нужна, чтобы мед не кристаллизовался. Варим на медленном огне два часа, периодически помешивая. Готовность определяйте по густоте. Хотите мед погуще – варите подольше.
- Мед можно употреблять.