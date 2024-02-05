Приємний аромат меду, ніжні шари медового тіста та сметанного крему – усе це робить медовик одним із найулюбленіших тортів.
В Україні рецепт медовика, нарівні з тортом Наполеон, посідає одне з головних місць серед десертів до будь-якого свята.
Напевно, немає жодної господині, яка хоча б раз у житті не готувала медовик, і в кожної є свій рецепт.
Але якщо ви рецепту медовика не маєте, ми поділимося!
Як приготувати медовик у домашніх умовах
Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою 1,5 кг. Якщо вам до вподоби чорнослив, його можна нарізати маленькими шматочками і викласти поверх крему при збиранні торта.
Інгредієнти:
Для тіста:
- мед – 150 г
- вершкове масло – 100 г
- цукор – 100 г
- ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)
- борошно – 400 г
- яйця – 2 шт.
- сіль – дрібка
- сода – 1 ч. л. (без гірки)
Для крему:
- згущене молоко (цільне) – 400 г
- вершкове масло – 100 г
- сметана – 700 г +1 пакетик загущувача для сметани, якщо вона не жирна
Рецепт медовика:
- У каструлю викладаємо нарізане кубиками вершкове масло, мед і цукор. Коли усі продукти розчиняться, додаємо соду.
- Готуємо, помішуючи, допоки маса не стане пінною і не змінить колір. Знімаємо каструлю з вогню і залишаємо, щоб отримана маса трохи охолола (стала теплою).
- Тим часом яйця збиваємо виделкою з дрібкою солі та ванільним цукром.
- Виливаємо яєчну суміш у каструлю, перемішуємо.
- Потім поступово вводимо борошно (150 г) і гарно перемішуємо.
- Ставимо отриману суміш на середній вогонь і, постійно перемішуючи, трохи розігріваємо. Повинна вийти однорідна маса без грудочок.
- Масу знову трохи охолоджуємо, додаємо ще 150 г борошна, перемішуємо.
- Борошно, що залишилося висипаємо на стіл, перекладаємо тісто і замішуємо його.
- Формуємо з тіста “ковбаску” і розрізаємо її на 8 частин.
- Кожну частину розкачуємо в круглі коржі. Зручніше це зробити на пергаменті. Кожен корж перед випіканням наколюємо виделкою.
- Коржі випікаємо у духовці за 180 °С кожен близько 3-4 хвилин.
- Потім ще гарячі коржі обрізаємо за допомогою тарілки або кришки.
- Для крему розм’якшене вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком. Додаємо сметану і ще раз гарно збиваємо. Якщо крем вийшов рідкий, додаємо загущувач для сметани.
- Тепер формуємо торт, змащуючи коржі кремом.
Верх і боки торту змащуємо кремом і посипаємо крихтами.
- Медовик готовий. Поміщаємо його в холодильник на 4-5 годин, щоб коржі просочилися кремом. Смачного чаювання!
За бажанням у крем, щоб відтінити солодкий смак, можна додати 1 ч. л. цедри лимона або 1 ст. л. соку лимона.
Рецепт медовика не складний, а виходить дуже апетитний і ніжний десерт. Приготуйте в домашніх умовах, щоб насолодитися смаком та потішити себе та своїх рідних. Готуйте із задоволенням!
Фото: Depositphotos