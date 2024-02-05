Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Їжа

Медовик: рецепт смачного та ніжного торта

5 Лютого 2024, 10:38
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Медовик

Приємний аромат меду, ніжні шари медового тіста та сметанного крему – усе це робить медовик одним із найулюбленіших тортів.

В Україні рецепт медовика, нарівні з тортом Наполеон, посідає одне з головних місць серед десертів до будь-якого свята.

Напевно, немає жодної господині, яка хоча б раз у житті не готувала медовик, і в кожної є свій рецепт.

Зараз дивляться

Але якщо ви рецепту медовика не маєте, ми поділимося!

Як приготувати медовик у домашніх умовах

Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою 1,5 кг. Якщо вам до вподоби чорнослив, його можна нарізати маленькими шматочками і викласти поверх крему при збиранні торта.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • мед – 150 г
  • вершкове масло – 100 г
  • цукор – 100 г
  • ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)
  • борошно – 400 г
  • яйця – 2 шт.
  • сіль – дрібка
  • сода – 1 ч. л. (без гірки)

Для крему:

  • згущене молоко (цільне) – 400 г
  • вершкове масло – 100 г
  • сметана – 700 г +1 пакетик загущувача для сметани, якщо вона не жирна

Рецепт медовика:

  1. У каструлю викладаємо нарізане кубиками вершкове масло, мед і цукор. Коли усі продукти розчиняться, додаємо соду.
  2. Готуємо, помішуючи, допоки маса не стане пінною і не змінить колір. Знімаємо каструлю з вогню і залишаємо, щоб отримана маса трохи охолола (стала теплою).
  3. Тим часом яйця збиваємо виделкою з дрібкою солі та ванільним цукром.
  4. Виливаємо яєчну суміш у каструлю, перемішуємо.
  5. Потім поступово вводимо борошно (150 г) і гарно перемішуємо.
  6. Ставимо отриману суміш на середній вогонь і, постійно перемішуючи, трохи розігріваємо. Повинна вийти однорідна маса без грудочок.
  7. Масу знову трохи охолоджуємо, додаємо ще 150 г борошна, перемішуємо.
  8. Борошно, що залишилося висипаємо на стіл, перекладаємо тісто і замішуємо його.
  9. Формуємо з тіста “ковбаску” і розрізаємо її на 8 частин.
  10. Кожну частину розкачуємо в круглі коржі. Зручніше це зробити на пергаменті. Кожен корж перед випіканням наколюємо виделкою.
  11. Коржі випікаємо у духовці за 180 °С кожен близько 3-4 хвилин.
  12. Потім ще гарячі коржі обрізаємо за допомогою тарілки або кришки.
  13. Для крему розм’якшене вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком. Додаємо сметану і ще раз гарно збиваємо. Якщо крем вийшов рідкий, додаємо загущувач для сметани.
  14. Тепер формуємо торт, змащуючи коржі кремом.
    Верх і боки торту змащуємо кремом і посипаємо крихтами.
  15. Медовик готовий. Поміщаємо його в холодильник на 4-5 годин, щоб коржі просочилися кремом. Смачного чаювання!

За бажанням у крем, щоб відтінити солодкий смак, можна додати 1 ч. л. цедри лимона або 1 ст. л. соку лимона.

Рецепт медовика не складний, а виходить дуже апетитний і ніжний десерт. Приготуйте в домашніх умовах, щоб насолодитися смаком та потішити себе та своїх рідних. Готуйте із задоволенням!

Читайте також:
Торт Снікерс в домашніх умовахТорт Снікерс: рецепт простий в домашніх умовах

Фото: Depositphotos

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь