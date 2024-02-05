Приємний аромат меду, ніжні шари медового тіста та сметанного крему – усе це робить медовик одним із найулюбленіших тортів.

В Україні рецепт медовика, нарівні з тортом Наполеон, посідає одне з головних місць серед десертів до будь-якого свята.

Напевно, немає жодної господині, яка хоча б раз у житті не готувала медовик, і в кожної є свій рецепт.

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Але якщо ви рецепту медовика не маєте, ми поділимося!

Як приготувати медовик у домашніх умовах

Із запропонованих інгредієнтів у нас вийде торт вагою 1,5 кг. Якщо вам до вподоби чорнослив, його можна нарізати маленькими шматочками і викласти поверх крему при збиранні торта.

Інгредієнти:

Для тіста:

мед – 150 г

вершкове масло – 100 г

цукор – 100 г

ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)

борошно – 400 г

яйця – 2 шт.

сіль – дрібка

сода – 1 ч. л. (без гірки)

Для крему:

згущене молоко (цільне) – 400 г

вершкове масло – 100 г

сметана – 700 г +1 пакетик загущувача для сметани, якщо вона не жирна

Рецепт медовика:

У каструлю викладаємо нарізане кубиками вершкове масло, мед і цукор. Коли усі продукти розчиняться, додаємо соду. Готуємо, помішуючи, допоки маса не стане пінною і не змінить колір. Знімаємо каструлю з вогню і залишаємо, щоб отримана маса трохи охолола (стала теплою). Тим часом яйця збиваємо виделкою з дрібкою солі та ванільним цукром. Виливаємо яєчну суміш у каструлю, перемішуємо. Потім поступово вводимо борошно (150 г) і гарно перемішуємо. Ставимо отриману суміш на середній вогонь і, постійно перемішуючи, трохи розігріваємо. Повинна вийти однорідна маса без грудочок. Масу знову трохи охолоджуємо, додаємо ще 150 г борошна, перемішуємо. Борошно, що залишилося висипаємо на стіл, перекладаємо тісто і замішуємо його. Формуємо з тіста “ковбаску” і розрізаємо її на 8 частин. Кожну частину розкачуємо в круглі коржі. Зручніше це зробити на пергаменті. Кожен корж перед випіканням наколюємо виделкою. Коржі випікаємо у духовці за 180 °С кожен близько 3-4 хвилин. Потім ще гарячі коржі обрізаємо за допомогою тарілки або кришки. Для крему розм’якшене вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком. Додаємо сметану і ще раз гарно збиваємо. Якщо крем вийшов рідкий, додаємо загущувач для сметани. Тепер формуємо торт, змащуючи коржі кремом.

Верх і боки торту змащуємо кремом і посипаємо крихтами. Медовик готовий. Поміщаємо його в холодильник на 4-5 годин, щоб коржі просочилися кремом. Смачного чаювання!

За бажанням у крем, щоб відтінити солодкий смак, можна додати 1 ч. л. цедри лимона або 1 ст. л. соку лимона.

Рецепт медовика не складний, а виходить дуже апетитний і ніжний десерт. Приготуйте в домашніх умовах, щоб насолодитися смаком та потішити себе та своїх рідних. Готуйте із задоволенням!

Фото: Depositphotos