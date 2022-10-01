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Їжа

Морс із журавлини з апельсином

1 Жовтня 2022, 19:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Морс із журавлини з апельсином
Джерело: Depositphotos

Класичний морс з журавлини добре освіжає. Зробити його більш насиченим допоможе апельсинова цедра та сік цитруса. Найкраще напій смакує охолодженим, та у холодну пору його варто пити гарячим або теплим.

Інгредієнти:

  • 400 г журавлини
  • 5 ст. л. цукру
  • 1 апельсин (сік та цедра)
  • 2 л води

Помийте апельсин і зніміть з нього цедру за допомогою ножа. Намагайтеся не захопити білу частину шкірки цитруса, вона може надати напою гіркоти.

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Помийте журавлину, залийте водою в каструлі, додайте цедру апельсина та цукор.

Вичавіть сік з одного апельсина та влийте до каструлі. Ставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та повного розчинення цукру.

Зніміть з вогню каструлю, гарячу суміш трохи розімніть товкачем, щоб посилити смак морсу.

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Залиште каструлю з морсом охолоджуватися та настоюватися мінімум на 2 години. Потім процідіть морс через дрібне сито.

Джерело: Євген Клопотенко

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