Класичний морс з журавлини добре освіжає. Зробити його більш насиченим допоможе апельсинова цедра та сік цитруса. Найкраще напій смакує охолодженим, та у холодну пору його варто пити гарячим або теплим.
Інгредієнти:
- 400 г журавлини
- 5 ст. л. цукру
- 1 апельсин (сік та цедра)
- 2 л води
Помийте апельсин і зніміть з нього цедру за допомогою ножа. Намагайтеся не захопити білу частину шкірки цитруса, вона може надати напою гіркоти.
Помийте журавлину, залийте водою в каструлі, додайте цедру апельсина та цукор.
Вичавіть сік з одного апельсина та влийте до каструлі. Ставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та повного розчинення цукру.
Зніміть з вогню каструлю, гарячу суміш трохи розімніть товкачем, щоб посилити смак морсу.
Залиште каструлю з морсом охолоджуватися та настоюватися мінімум на 2 години. Потім процідіть морс через дрібне сито.
Джерело: Євген Клопотенко