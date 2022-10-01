Класичний морс з журавлини добре освіжає. Зробити його більш насиченим допоможе апельсинова цедра та сік цитруса. Найкраще напій смакує охолодженим, та у холодну пору його варто пити гарячим або теплим.

Інгредієнти:

400 г журавлини

5 ст. л. цукру

1 апельсин (сік та цедра)

2 л води

Помийте апельсин і зніміть з нього цедру за допомогою ножа. Намагайтеся не захопити білу частину шкірки цитруса, вона може надати напою гіркоти.

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Помийте журавлину, залийте водою в каструлі, додайте цедру апельсина та цукор.

Вичавіть сік з одного апельсина та влийте до каструлі. Ставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та повного розчинення цукру.

Зніміть з вогню каструлю, гарячу суміш трохи розімніть товкачем, щоб посилити смак морсу.

Залиште каструлю з морсом охолоджуватися та настоюватися мінімум на 2 години. Потім процідіть морс через дрібне сито.

Джерело: Євген Клопотенко