Классический морс из клюквы хорошо освежает. Сделать его насыщеннее поможет апельсиновая цедра и сок цитруса. Лучше всего напиток вкусен охлажденным, но в холодное время его следует пить горячим или теплым.
Ингредиенты:
- 400 г клюквы
- 5 ст. л. сахара
- 1 апельсин (сек и цедра)
- 2 л воды
Вымойте апельсин и снимите с него цедру с помощью ножа. Старайтесь не задеть белую часть кожуры цитруса, она может придать напитку горечь.
Вымойте клюкву, залейте водой в кастрюле, добавьте цедру апельсина и сахар.
Выжмите сок из одного апельсина и влейте в кастрюлю. Ставьте на средний огонь, доведите до кипения и полного растворения сахара.
Снимите с огня кастрюлю, горячую смесь немного разомните пестиком, чтобы усилить вкус морса.
Оставьте кастрюлю с морсом охлаждаться и настаиваться минимум на 2 часа. Затем процедите морс через мелкое сито.
Источник: Евгений Клопотенко