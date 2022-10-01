Классический морс из клюквы хорошо освежает. Сделать его насыщеннее поможет апельсиновая цедра и сок цитруса. Лучше всего напиток вкусен охлажденным, но в холодное время его следует пить горячим или теплым.

Ингредиенты:

400 г клюквы

5 ст. л. сахара

1 апельсин (сек и цедра)

2 л воды

Вымойте апельсин и снимите с него цедру с помощью ножа. Старайтесь не задеть белую часть кожуры цитруса, она может придать напитку горечь.

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Вымойте клюкву, залейте водой в кастрюле, добавьте цедру апельсина и сахар.

Выжмите сок из одного апельсина и влейте в кастрюлю. Ставьте на средний огонь, доведите до кипения и полного растворения сахара.

Снимите с огня кастрюлю, горячую смесь немного разомните пестиком, чтобы усилить вкус морса.

Оставьте кастрюлю с морсом охлаждаться и настаиваться минимум на 2 часа. Затем процедите морс через мелкое сито.

Источник: Евгений Клопотенко