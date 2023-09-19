Гарбуз восени – це один із найпопулярніших продуктів. З нього можна приготувати безліч смачних страв, наприклад, гарбузовий чизкейк. Ароматний десерт з ніжною текстурою і духмяними спеціями чудово підійде для святкового та повсякденного столу.
Інгредієнти
Для пісочної основи:
- 150 г пісочного печива
- 50 г вершкового масла
- 50 г волоських горіхів
Для начинки:
- 450 г вершкового сиру
- 250 г гарбузового пюре
- 2 яйця
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- кориця – до смаку
Приготування
1. Спочатку готуємо основу. Печиво подрібнюємо, додаємо горіхи й знову перебиваємо в крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо.
2. Готову основу викладаємо у форму для випічки та щільно утрамбовуємо ложкою. Ставимо в холодильник.
3. Потім готуємо начинку. Збиваємо до утворення однорідної маси сир кімнатної температури з цукровою пудрою. Додаємо корицю й ванільний екстракт і добре перемішуємо.
4. На черзі – гарбузове пюре, додаємо, збиваємо, далі розбиваємо в суміш яйця і знову добре перемішуємо.
5. Духовку розігріваємо до 180°С, викладаємо начинку на підготовлену основу та ставимо запікатися на 40-50 хвилин.
6. Готовий чизкейк виймаємо з духовки і даємо охолонути. Загортаємо харчовою плівкою або накриваємо і відправляємо в холодильник на 3-4 години.
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