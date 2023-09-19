4. На черзі – гарбузове пюре, додаємо, збиваємо, далі розбиваємо в суміш яйця і знову добре перемішуємо.

3. Потім готуємо начинку. Збиваємо до утворення однорідної маси сир кімнатної температури з цукровою пудрою. Додаємо корицю й ванільний екстракт і добре перемішуємо.

2. Готову основу викладаємо у форму для випічки та щільно утрамбовуємо ложкою. Ставимо в холодильник.

1. Спочатку готуємо основу. Печиво подрібнюємо, додаємо горіхи й знову перебиваємо в крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо.

5. Духовку розігріваємо до 180°С, викладаємо начинку на підготовлену основу та ставимо запікатися на 40-50 хвилин.

6. Готовий чизкейк виймаємо з духовки і даємо охолонути. Загортаємо харчовою плівкою або накриваємо і відправляємо в холодильник на 3-4 години.

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