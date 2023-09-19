Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Ніжний та легкий: рецепт гарбузового чизкейка

19 Вересня 2023, 15:35
Марина Мелехова редактор
чізкейк
Джерело: Unsplash

Гарбуз восени – це один із найпопулярніших продуктів. З нього можна приготувати безліч смачних страв, наприклад, гарбузовий чизкейк. Ароматний десерт з ніжною текстурою і духмяними спеціями чудово підійде для святкового та повсякденного столу.

Інгредієнти

Для пісочної основи:

Зараз дивляться
  • 150 г пісочного печива
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г волоських горіхів

Для начинки:

  • 450 г вершкового сиру
  • 250 г гарбузового пюре
  • 2 яйця
  • 1 ч.л. ванільного екстракту
  • кориця – до смаку

Приготування

1. Спочатку готуємо основу. Печиво подрібнюємо, додаємо горіхи й знову перебиваємо в крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо.

2. Готову основу викладаємо у форму для випічки та щільно утрамбовуємо ложкою. Ставимо в холодильник.

3. Потім готуємо начинку. Збиваємо до утворення однорідної маси сир кімнатної температури з цукровою пудрою. Додаємо  корицю й ванільний екстракт і добре перемішуємо.

4. На черзі – гарбузове пюре,  додаємо, збиваємо, далі розбиваємо в суміш яйця і знову добре перемішуємо.

5. Духовку розігріваємо до 180°С, викладаємо начинку на підготовлену основу та ставимо запікатися на 40-50 хвилин.

6. Готовий чизкейк виймаємо з духовки і даємо охолонути. Загортаємо харчовою плівкою або накриваємо і відправляємо в холодильник на 3-4 години.

Ще більше цікавих і корисних рецептів на кожен день можна знайти на сайті Смачно.

Читайте також:
Яблучна пастилаЯблучна пастила в домашніх умовах: два рецепти фруктового десерту

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь