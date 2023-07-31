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Їжа

Яблучна пастила в домашніх умовах: два рецепти фруктового десерту

31 Липня 2023, 13:22
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Яблучна пастила
Джерело: Depositphotos

Пастила – це смачний, а головне корисний десерт, який готується на основі соку різних плодів з додаванням цукру чи меду. Цей смаколик можна приготувати з будь-яких фруктів та ягід.

Як зробити пастилу з яблук в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яблучна пастила – рецепт

Що знадобиться:

  • Яблука – 1,5 кг.
  • Кориця – 1 ч. ложка.
  • Мед – 2 ст. ложки.

Як готувати:

  1. Спершу ретельно помийте та видаліть кісточки з яблук. Далі фрукти розріжте на невеликі шматочки та запечіть в духовці. Коли яблука стануть дуже мʼякими, дістаньте їх з духовки та подрібніть в блендері до стану пюре.
  2. Додайте до фруктової маси корицю, ретельно перемішайте, перекладіть в каструлю та варіть на маленькому вогні 30 хвилин.
  3. Додайте мед і знову перемішайте. Візьміть деко для випічки, застеліть його пергаментом та викладіть яблучну масу.
  4. Рівномірно розподіліть майбутню пастилу та відправте в духовку на 7-8 годин. Температура запікання має бути 60-80 °C.
  5. Дістаньте деко та перевірте готовність пастили (вона не повинна прилипати до рук). Якщо десерт готовий, залиште його до повного охолодження, а потім відправте в холодильник на 48 годин.
  6. Через два дні наріжте готову пастилу на невеликі смужки та згорніть у трубочки. Смачного!

Яблучна пастила – рецепт без меду

Інгредієнти:

  • Яблука – 1,1 кг.
  • Цукор – 60 г.
  • Вода – 50 мл.
  • Олія соняшникова – 15 г.

Приготування:

  1. Помийте та видаліть кісточки з яблук. Наріжте їх на невеликі скибочки та відправте в каструлю. Залийте яблука водою, накрийте кришкою та варіть 20-30 хв.
  2. Коли яблучка стануть дуже м’якими, зніміть каструлю з вогню, злийте воду та залиште фрукти на 10-15 хв.
  3. Коли яблука трішки охолонуть, очистьте їх від шкірки та перетріть через сито. В яблучне пюре додайте цукор, перелийте в каструлю та варіть 15 хв на повільному вогні. Після цього пюре відправте у блендер.
  4. Деко для випічки застеліть пергаментом, змастіть невеликою кількістю олії та рівномірно викладіть фруктову масу.
  5. Відправте деко у духовку і готуйте пастилу 1,5-2,5 години при температурі 130 °C.
  6. Гаряча готова пастила буде трохи м’якою, тому залиште її на кілька годин до повного охолодження та застигання.
  7. Наприкінці відправте пастилу в холодильник на кілька годин, а потім наріжте на скибочки. Різати фруктовий смаколик краще ножицями.
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Кулінарні рецепти Рецепти Яблука
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