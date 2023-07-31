Пастила – це смачний, а головне корисний десерт, який готується на основі соку різних плодів з додаванням цукру чи меду. Цей смаколик можна приготувати з будь-яких фруктів та ягід.
Як зробити пастилу з яблук в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Яблучна пастила – рецепт
Що знадобиться:
- Яблука – 1,5 кг.
- Кориця – 1 ч. ложка.
- Мед – 2 ст. ложки.
Як готувати:
- Спершу ретельно помийте та видаліть кісточки з яблук. Далі фрукти розріжте на невеликі шматочки та запечіть в духовці. Коли яблука стануть дуже мʼякими, дістаньте їх з духовки та подрібніть в блендері до стану пюре.
- Додайте до фруктової маси корицю, ретельно перемішайте, перекладіть в каструлю та варіть на маленькому вогні 30 хвилин.
- Додайте мед і знову перемішайте. Візьміть деко для випічки, застеліть його пергаментом та викладіть яблучну масу.
- Рівномірно розподіліть майбутню пастилу та відправте в духовку на 7-8 годин. Температура запікання має бути 60-80 °C.
- Дістаньте деко та перевірте готовність пастили (вона не повинна прилипати до рук). Якщо десерт готовий, залиште його до повного охолодження, а потім відправте в холодильник на 48 годин.
- Через два дні наріжте готову пастилу на невеликі смужки та згорніть у трубочки. Смачного!
Яблучна пастила – рецепт без меду
Інгредієнти:
- Яблука – 1,1 кг.
- Цукор – 60 г.
- Вода – 50 мл.
- Олія соняшникова – 15 г.
Приготування:
- Помийте та видаліть кісточки з яблук. Наріжте їх на невеликі скибочки та відправте в каструлю. Залийте яблука водою, накрийте кришкою та варіть 20-30 хв.
- Коли яблучка стануть дуже м’якими, зніміть каструлю з вогню, злийте воду та залиште фрукти на 10-15 хв.
- Коли яблука трішки охолонуть, очистьте їх від шкірки та перетріть через сито. В яблучне пюре додайте цукор, перелийте в каструлю та варіть 15 хв на повільному вогні. Після цього пюре відправте у блендер.
- Деко для випічки застеліть пергаментом, змастіть невеликою кількістю олії та рівномірно викладіть фруктову масу.
- Відправте деко у духовку і готуйте пастилу 1,5-2,5 години при температурі 130 °C.
- Гаряча готова пастила буде трохи м’якою, тому залиште її на кілька годин до повного охолодження та застигання.
- Наприкінці відправте пастилу в холодильник на кілька годин, а потім наріжте на скибочки. Різати фруктовий смаколик краще ножицями.
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