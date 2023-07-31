Пастила – це смачний, а головне корисний десерт, який готується на основі соку різних плодів з додаванням цукру чи меду. Цей смаколик можна приготувати з будь-яких фруктів та ягід.

Як зробити пастилу з яблук в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яблучна пастила – рецепт

Що знадобиться:

Яблука – 1,5 кг.

Кориця – 1 ч. ложка.

Мед – 2 ст. ложки.

Як готувати:

Спершу ретельно помийте та видаліть кісточки з яблук. Далі фрукти розріжте на невеликі шматочки та запечіть в духовці. Коли яблука стануть дуже мʼякими, дістаньте їх з духовки та подрібніть в блендері до стану пюре. Додайте до фруктової маси корицю, ретельно перемішайте, перекладіть в каструлю та варіть на маленькому вогні 30 хвилин. Додайте мед і знову перемішайте. Візьміть деко для випічки, застеліть його пергаментом та викладіть яблучну масу. Рівномірно розподіліть майбутню пастилу та відправте в духовку на 7-8 годин. Температура запікання має бути 60-80 °C. Дістаньте деко та перевірте готовність пастили (вона не повинна прилипати до рук). Якщо десерт готовий, залиште його до повного охолодження, а потім відправте в холодильник на 48 годин. Через два дні наріжте готову пастилу на невеликі смужки та згорніть у трубочки. Смачного!

Яблучна пастила – рецепт без меду

Інгредієнти:

Яблука – 1,1 кг.

Цукор – 60 г.

Вода – 50 мл.

Олія соняшникова – 15 г.

Приготування: