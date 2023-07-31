Пастила — это вкусный, а главное полезный десерт, который готовится на основе сока различных плодов с добавлением сахара или меда. Это лакомство можно приготовить из любых фруктов и ягод.
Как сделать пастилу из яблок в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.
Яблочная пастила — рецепт
Что понадобится:
- Яблоки — 1,5 кг.
- Корица — 1 ч. ложка.
- Мед — 2 ст. ложки.
Как готовить:
Сначала тщательно помойте и удалите косточки с яблок. Далее фрукты нужно разрезать на небольшие кусочки и запечь в духовке. Когда яблоки станут очень мягкими, достаньте их из духовки и измельчите в блендере до состояния пюре.
Добавьте к фруктовой массе корицу, тщательно перемешайте, переложите в кастрюлю и варите на маленьком огне 30 минут.
В конце добавьте мед и снова перемешайте. Возьмите противень для выпечки, застелите его пергаментом и выложите яблочную массу.
Равномерно распределите будущую пастилу и отправьте в духовку на 7-8 часов. Температура запекания должна быть 60-80°C.
По истечению времени достаньте противень и проверьте готовность пастилы (она не должна прилипать к рукам). Если десерт готов, оставьте его до полного остывания, а затем отправьте в холодильник на 48 часов.
Через два дня нарежьте готовую пастилу на небольшие полоски и сверните в трубочки. Приятного аппетита!
Яблочная пастила — рецепт без меда
Ингредиенты:
- Яблоки — 1,1 кг.
- Сахар — 60 г.
- Вода — 50 мл.
- Масло подсолнечное — 15 г.
Приготовление:
Вымойте и удалите косточки с яблок. Нарежьте их на небольшие ломтики и отправьте в кастрюлю. Залейте яблоки водой, накройте крышкой и варите 20-30 мин.
Когда яблочки станут очень мягкими, выключайте огонь, снимите кастрюлю с огня, слейте воду и оставьте фрукты на 10-15 мин.
Когда яблоки немного остынут, очистите их от кожуры и перетрите через сито. В яблочное пюре добавьте сахар, перелейте в кастрюлю и варите 15 мин на медленном огне. После этого пюре нужно отправить в блендер.
Противень для выпечки застелите пергаментом, смажьте небольшим количеством масла и равномерно выложите фруктовую массу.
Отправьте противень в духовку и готовьте пастилу 1,5-2,5 часа при температуре 130°C.
Горячая готовая пастила будет немного мягкой, поэтому оставьте ее на несколько часов до полного остывания и застывания.
В конце отправьте пастилу в холодильник на несколько часов, а затем нарежьте на ломтики. Резать фруктовый вкус лучше ножницами.