Пастила — это вкусный, а главное полезный десерт, который готовится на основе сока различных плодов с добавлением сахара или меда. Это лакомство можно приготовить из любых фруктов и ягод.

Как сделать пастилу из яблок в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

Яблочная пастила — рецепт

Что понадобится:

Яблоки — 1,5 кг.

Корица — 1 ч. ложка.

Мед — 2 ст. ложки.

Как готовить:

Сначала тщательно помойте и удалите косточки с яблок. Далее фрукты нужно разрезать на небольшие кусочки и запечь в духовке. Когда яблоки станут очень мягкими, достаньте их из духовки и измельчите в блендере до состояния пюре.

Добавьте к фруктовой массе корицу, тщательно перемешайте, переложите в кастрюлю и варите на маленьком огне 30 минут.

В конце добавьте мед и снова перемешайте. Возьмите противень для выпечки, застелите его пергаментом и выложите яблочную массу.

Равномерно распределите будущую пастилу и отправьте в духовку на 7-8 часов. Температура запекания должна быть 60-80°C.

По истечению времени достаньте противень и проверьте готовность пастилы (она не должна прилипать к рукам). Если десерт готов, оставьте его до полного остывания, а затем отправьте в холодильник на 48 часов.

Через два дня нарежьте готовую пастилу на небольшие полоски и сверните в трубочки. Приятного аппетита!

Яблочная пастила — рецепт без меда

Ингредиенты:

Яблоки — 1,1 кг.

Сахар — 60 г.

Вода — 50 мл.

Масло подсолнечное — 15 г.

Приготовление:

Вымойте и удалите косточки с яблок. Нарежьте их на небольшие ломтики и отправьте в кастрюлю. Залейте яблоки водой, накройте крышкой и варите 20-30 мин.

Когда яблочки станут очень мягкими, выключайте огонь, снимите кастрюлю с огня, слейте воду и оставьте фрукты на 10-15 мин.

Когда яблоки немного остынут, очистите их от кожуры и перетрите через сито. В яблочное пюре добавьте сахар, перелейте в кастрюлю и варите 15 мин на медленном огне. После этого пюре нужно отправить в блендер.

Противень для выпечки застелите пергаментом, смажьте небольшим количеством масла и равномерно выложите фруктовую массу.

Отправьте противень в духовку и готовьте пастилу 1,5-2,5 часа при температуре 130°C.

Горячая готовая пастила будет немного мягкой, поэтому оставьте ее на несколько часов до полного остывания и застывания.

В конце отправьте пастилу в холодильник на несколько часов, а затем нарежьте на ломтики. Резать фруктовый вкус лучше ножницами.