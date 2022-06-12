Науковий письменник Девід Робсон, який досліджує зв’язок між розумом і тілом, виявив безліч психологічних прийомів, які можуть перетворити біль від занять спортом на задоволення.

– Я тепер з радістю спалюю від 6 000 до 7 000 калорій на тиждень за допомогою високоінтенсивних інтервальних тренувань, бігу на 5 км й занять йогою. Те, що колись було мукою, тепер стало головною подією мого дня,-зазначає він.

І пропонує п’ять стратегій, які вважає найбільш перетворюючими.

Розчиніться в музиці

Зараз дивляться

Вибір правильної музики для тренування може бути таким же важливим, як і складання правильного плейлиста для вечірки.

Фокус в тому, що, коли ви розчиняєтеся в музиці, ви просто забуваєте, як старанно тренуєтеся.

Є також деякі фізичні переваги. Гучна високооктанова музика збільшує наше фізіологічне збудження, що призводить до швидшого серцевого ритму, який доставляє більше кисню до наших м’язів.

Якщо ви хочете максимально використати ефект кардіостимулятора, темп музики повинен відповідати типу вправи, яку ви намагаєтеся виконати.

Ігноруйте соцмережі

Гортаючи соцмережі, ви натрапите на незліченну кількість акаунтів зі знімками ідеальної грудної клітини й підтягнутого торса – візуалізації того, чого можна домогтися, якщо слідувати правильному режиму.

Але дослідження австралійських вчених припускає, що ці фото можуть призвести до менш продуктивного тренування.

В ході експерименту з’ясувалося, що такого роду зображення не тільки не надихали добровольців, які тренувалися, але й негативно впливали на їхній настрій, підвищували їхній рейтинг сприйняття навантаження, роблячи заняття більш виснажливим.

Схоже, це було пов’язано з більш низькою задоволеністю своїм тілом: вид гуру фітнесу змусив їх відчувати себе менш привабливими, що негативно впливало на спортивний настрій.

Переосмислити біль

Серце сильно стукає в грудях, печіння в легенях, болі в кінцівках. Здається, що ваше тіло кричить вам, щоб ви припинили негайно.

Психологічна наука припускає, що ці думки тільки посилять ваші страждання, що, звичайно ж, може відбити охоту продовжувати тренування.

Щоб цього уникнути, ви можете практикувати когнітивну оцінку. Наприклад, спробувати розглядати дискомфорт як ознаку прогресу – того, що ви успішно вичавлюєте зі свого тіла максимум.

Дослідження показують, що ці невеликі зміни в мисленні можуть пом’якшити відчуття фізичного дискомфорту та сприйняття навантаження від фізичних вправ. Через зв’язок між розумом і тілом вони могли навіть активувати корисний ефект очікування на кшталт ефекту плацебо, що може змінити фізіологічну реакцію на навантаження.

Увімкніть свою уяву

Багато спортсменів клянуться силою візуалізації. Наприклад, американський плавець Майкл Фелпс, уявляв кожну подію в найдрібніших деталях.

– Я бачу початок, удари, стіни, повороти, фініш, стратегію. Така візуалізація схожа на програмування гонки в моїй голові, і іноді здається, що все відбувається саме так, як я собі це уявляв, – написав він у своїй автобіографії No Limit.

Вважається, що уявна репетиція підсилює нервові сигнали, що посилаються від мозку до м’язів, збільшуючи силу, яку ви можете докласти, коли, нарешті, прийдете до спортзалу.

З’єднайте корисне з приємним

Для багатьох з нас найбільша битва – зібрати всю силу волі, щоб надіти кросівки й відправиться в спортзал, коли можна згорнутися калачиком на дивані з популярним романом.

Якщо ця проблема – ваша, ви можете спробувати з’єднати в нерозривний ланцюжок речі, які ви не хочете робити і які вам подобаються.

Техніка була розроблена професором Кеті Мілкман з Університету Пенсільванії. Учена роздала людям iPod з чотирма захоплюючими аудіокнигами, щоб вони могли насолоджуватися ними під час тренування. Така проста стратегія збільшила відвідуваність тренажерного залу на 29% протягом наступних семи тижнів.