Ходити кожен день в спортзал – це круто і свідчить про цілеспрямованість і дисциплінованість. Але фітнес-тренери все ж попереджають, що у кожної медалі є і зворотний бік. Вся справа в навантаженнях, які ми даємо своєму тілу. Тут можуть як очевидні переваги, так і приховані загрози.

Плюси

Здоров’я мозку. Поліпшення мислення може проявитися відразу після силового тренування. Постійне дотримання цього правила також може зменшити тривогу, депресію і стрес.

Хороший сон. У медицині Джона Хопкінса говориться, що виконання помірних аеробних вправ може поліпшити повільний сон, який омолоджує як тіло, так і розум.

Менше ускладнень для здоров’я. Ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу і деяких видів раку може знизитися при регулярних фізичних вправах. CDC також згадує, що заняття фітнесом 150 хвилин на тиждень може знизити смертність на 33%.

Мінус

Якщо ви будете занадто сильно підштовхувати себе до вправ, це може привести до зворотних результатів.

Серцево-судинні ускладнення. М’язи потребують додаткового кисню під час вправ, тому серце б’ється набагато швидше, щоб забезпечити його. Так що, якщо регулярно перебільшувати з кардіо, можна поступово зносити своє серце.

Фізичні травми. Стомлюється не тільки наше серце, а й тіло. Багато спортсменів, що займаються навантаженнями на тривалу витривалість, мали справу з травмами, викликаними надмірним перенапруженням, такими як стресові переломи, розщеплення гомілки і підошовний фасциит.

Хвороба. Наша імунна система допомагає боротися з чужорідними загарбниками, такими як бактерії і віруси, які проникають в наш організм. Занадто інтенсивні вправи виробляють певні гормони, які тимчасово знижують імунітет. Це збільшує ризик захворювання.

Як знайти баланс

Інтенсивність тренувань залежить від безлічі факторів.

– Тренування повинно бути персоналізованим відповідно до цілей, які ми хочемо досягти. Всі люди різні, – каже фітнес-тренер Жаклін Касен.

Ясно, що той, хто готується до марафону, буде тренуватися з іншим навантаженням, ніж той, хто час від часу пробігає пару километріві, щоб залишатися у формі. Загалом, чим вище ваша мета, тим більш послідовним ви повинні бути.

Постарайтеся обмежити себе виконанням інтенсивних тренувань всього тіла через день. Це не відноситься до повільного бігу або більш легкого силового навантаження. Пам’ятайте: нашому серцю не потрібно багато часу для відновлення, але цей час необхідний нашим м’язам.

Джерело: Вyrdie