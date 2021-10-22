Ходить каждый день в спортзал – это круто и свидетельствует о целеустремленности и дисциплинированности. Но фитнес-тренеры все же предупреждают, что у каждой медали есть и оборотная сторона. Все дело в нагрузках, которые мы дает своему телу. Здесь могут как очевидные преимущества, так и скрытые угрозы.

Плюсы

Здоровье мозга. Улучшение мышления может проявиться сразу после тяжелой тренировки. Постоянное соблюдение этого правила также может уменьшить тревогу, депрессию и стресс.

Хороший сон. В медицине Джона Хопкинса говорится, что выполнение умеренных аэробных упражнений может улучшить медленный сон, который омолаживает как тело, так и разум.

Меньше осложнений для здоровья. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака может снизиться при регулярных физических упражнениях. CDC также упоминает, что занятие фитнесом 150 минут в неделю может снизить смертность на 33%.

Минусы

Если вы будете слишком сильно подталкивать себя к упражнениям, это может привести к обратным результатам.

Сердечно-сосудистые осложнения. Мышцы нуждаются в дополнительном кислороде во время упражнений, поэтому сердце бьется намного быстрее, чтобы обеспечить его. Так что, если регулярно пережимать с кардио, можно постепенно износить свое сердце.

Физические травмы. Утомляется не только наше сердце, но и тело. Многие спортсмены, занимающиеся нагрузкой на длительную выносливость, имели дело с травмами, вызванными чрезмерным перенапряжением, такими как стрессовые переломы, расщепление голени и подошвенный фасциит.

Болезни. Наша иммунная система помогает бороться с чужеродными захватчиками, такими как бактерии и вирусы, которые проникают в наш организм. Слишком интенсивные упражнения вырабатывают определенные гормоны, которые временно снижают иммунитет. Это увеличивает риск заболевания.

Как найти баланс

Интенсивность тренировок зависит от множества факторов.

— Тренировка должна быть персонализирована в соответствии с целями, которые мы хотим достичь. Все люди разные, — говорит фитнес-тренер Жаклин Касен.

Ясно, что тот, кто готовится к марафону, будет тренироваться с другой нагрузкой, чем тот, кто время от времени пробегает пару километров, чтобы оставаться в форме. В общем, чем выше ваша цель, тем более последовательным вы должны быть.

Постарайтесь ограничить себя выполнением интенсивных тренировок всего тела через день. Это не относится к медленному бегу или более легкой силовой нагрузке. Помните: нашему сердцу не требуется много времени для восстановления, как это время необходимо нашим мышцам.

Источник: Вyrdie