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Ніжна та добре ріжеться: рецепт сирної паски в духовці

16 Квітня 2025, 10:01
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
сирна паска
Джерело: Сирна пасха в духовці: рецепт приготування в домашніх умовах | Здоров'я

Сирна паска в духовці виходить дуже ніжною, ароматною і смачною. Ця великодня страва чудово смакуватиме тим, хто стежить за фігурою або обмежує себе у виробах із борошна.

Правильно приготовлена ​​в духовці сирна паска добре ріжеться і не розвалюється. Як приготувати сирну паску в духовці – простий рецепт святкової страви на Великдень 2025 читайте у матеріалі.

Простий рецепт сирної паски в духовці

Інгредієнти:

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  • сир жирний – 500 г
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 100 г
  • сіль – щіпка
  • сметана 20% – 100 г
  • вершкове масло 82% – 50 г
  • ванільний цукор – 1 уп.
  • крохмаль картопляний – 3 ст. л.

Сирна паска в духовці покроково:

  1. Додаємо до сиру сметану, ванільний цукор, крохмаль і розм’якшене масло. За допомогою блендера доводимо масу до однорідного стану.
  2. Окремо розбиваємо яйця, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо яйця до пишної маси та повного розчинення цукру.
  3. Акуратно в два прийоми виливаємо яєчну масу до сирної, щоразу перемішуємо ложкою. Має вийти рідкувата суміш, яка легко стікає з ложки.
  4. Дно та боки форми застилаємо пергаментом. Якщо використовуєте роз’ємну форму для паски, дно та боки зовні загорніть фольгою у 2-3 рази. Так сирна маса не витікатиме.
  5. Виливаємо сирну суміш у форму для приготування паски. Беремо ще одне деко з бортиками і просто в нього ставимо форму з сирною сумішшю. Наливаємо в деко гарячу воду, щоб вона доходила до половини форми з сирною сумішшю.
  6. У попередньо розігріту до 160 градусів духовку ставимо деко з формою. На приготування нашої сирної паски в духовці піде 1,5 години.
  7. Після сигналу про завершення приготування вимикаємо духовку та відкриваємо дверцята. Чекаємо, поки сирна паска в духовці охолоне.
  8. Дістаємо сирну паску та ставимо в холодильник щонайменше на 3-4 години. Тільки після цього її можна акуратно дістати з форми та перекласти на тарілку.
  9. Прикрасити сирну паску можна родзинками, цукатами чи кондитерською посипкою.
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