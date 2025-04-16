Сирна паска в духовці виходить дуже ніжною, ароматною і смачною. Ця великодня страва чудово смакуватиме тим, хто стежить за фігурою або обмежує себе у виробах із борошна.

Правильно приготовлена ​​в духовці сирна паска добре ріжеться і не розвалюється. Як приготувати сирну паску в духовці – простий рецепт святкової страви на Великдень 2025 читайте у матеріалі.

Простий рецепт сирної паски в духовці

Інгредієнти:

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сир жирний – 500 г

яйця – 3 шт.

цукор – 100 г

сіль – щіпка

сметана 20% – 100 г

вершкове масло 82% – 50 г

ванільний цукор – 1 уп.

крохмаль картопляний – 3 ст. л.

Сирна паска в духовці покроково: