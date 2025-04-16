Сирна паска в духовці виходить дуже ніжною, ароматною і смачною. Ця великодня страва чудово смакуватиме тим, хто стежить за фігурою або обмежує себе у виробах із борошна.
Правильно приготовлена в духовці сирна паска добре ріжеться і не розвалюється. Як приготувати сирну паску в духовці – простий рецепт святкової страви на Великдень 2025 читайте у матеріалі.
Простий рецепт сирної паски в духовці
Інгредієнти:
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- сир жирний – 500 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – 100 г
- сіль – щіпка
- сметана 20% – 100 г
- вершкове масло 82% – 50 г
- ванільний цукор – 1 уп.
- крохмаль картопляний – 3 ст. л.
Сирна паска в духовці покроково:
- Додаємо до сиру сметану, ванільний цукор, крохмаль і розм’якшене масло. За допомогою блендера доводимо масу до однорідного стану.
- Окремо розбиваємо яйця, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо яйця до пишної маси та повного розчинення цукру.
- Акуратно в два прийоми виливаємо яєчну масу до сирної, щоразу перемішуємо ложкою. Має вийти рідкувата суміш, яка легко стікає з ложки.
- Дно та боки форми застилаємо пергаментом. Якщо використовуєте роз’ємну форму для паски, дно та боки зовні загорніть фольгою у 2-3 рази. Так сирна маса не витікатиме.
- Виливаємо сирну суміш у форму для приготування паски. Беремо ще одне деко з бортиками і просто в нього ставимо форму з сирною сумішшю. Наливаємо в деко гарячу воду, щоб вона доходила до половини форми з сирною сумішшю.
- У попередньо розігріту до 160 градусів духовку ставимо деко з формою. На приготування нашої сирної паски в духовці піде 1,5 години.
- Після сигналу про завершення приготування вимикаємо духовку та відкриваємо дверцята. Чекаємо, поки сирна паска в духовці охолоне.
- Дістаємо сирну паску та ставимо в холодильник щонайменше на 3-4 години. Тільки після цього її можна акуратно дістати з форми та перекласти на тарілку.
- Прикрасити сирну паску можна родзинками, цукатами чи кондитерською посипкою.
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