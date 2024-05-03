Сирна паска Три шоколади – один з найкращих десертів на Великдень 2025.
Цей неймовірний десерт поєднує в собі ніжний смак сиру з ароматом трьох видів шоколаду, що створює по-справжньому незабутній смаколик!
Кожен шматочок цієї сирної паски – справжній кулінарний шедевр, який варто спробувати хоча б раз у житті.
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Як приготувати сирну паску з трьома видами шоколаду легко і просто – читайте в матеріалі.
Рецепт сирної паски Три шоколади
Прикрасити десерт можна какао, розтопленим шоколадом або глазур’ю з маршмелоу.
Інгредієнти:
- сир домашній – 700 г
- вершки жирні (від 33%) – 200 г
- вершкове масло (бажано 82,5%) – 120 г
- цукрова пудра – 140 г чи до вашого смаку
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- шоколад чорний – 80 г
- шоколад молочний – 80 г
- шоколад білий – 80 г
Додатково:
- форма для сирної паски – 1 шт.
- марля – 1 шт.
Приготування сирної паски:
- Вершкове масло викласти з холодильника та нарізати кубиками за 1 годину до початку приготування, щоб воно було м’яке.
- Домашній сир, цукрову пудру, ванільний цукор та жирні вершки гарно збити міксером або у блендері. Додати розм’якшене масло і ретельно перемішати.
- Отриману сирну масу розділити на 3 частини.
- Усі три види шоколаду окремо нарізати на шматочки та розтопити на водній бані або у мікрохвильовці.
- У кожну частину сирної маси додати розтоплений шоколад і гарно перемішати.
- Форму застелити вологою марлею у два шари. Кінці марлі повинні бути назовні.
- Викласти сирну масу з шоколадом шарами у форму. Шари можна чергувати до вашого смаку.
- Загорнути відкритий шар сиру марлею та поставити вантаж. Помістити форму на тарілку, бо під час настоювання буде виходити зайва рідина.
- Сирну паску 3 шоколади помістити у холодильник на ніч.
- Потім перевернути її, зняти форму та марлю. Прикрасити до смаку.
Сирна паска Три шоколади готова. Світлого усім свята і смачного!
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.