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Сирна паска Три шоколади: найкращий рецепт

3 Травня 2024, 20:23
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Сирна паска три шоколада

Сирна паска Три шоколади – один з найкращих десертів на Великдень 2025.

Цей неймовірний десерт поєднує в собі ніжний смак сиру з ароматом трьох видів шоколаду, що створює по-справжньому незабутній смаколик!

Кожен шматочок цієї сирної паски – справжній кулінарний шедевр, який варто спробувати хоча б раз у житті.

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Як приготувати сирну паску з трьома видами шоколаду легко і просто – читайте в матеріалі.

Рецепт сирної паски Три шоколади

Прикрасити десерт можна какао, розтопленим шоколадом або глазур’ю з маршмелоу.

Інгредієнти:

  • сир домашній – 700 г
  • вершки жирні (від 33%) – 200 г
  • вершкове масло (бажано 82,5%) – 120 г
  • цукрова пудра – 140 г чи до вашого смаку
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • шоколад чорний – 80 г
  • шоколад молочний – 80 г
  • шоколад білий – 80 г

Додатково:

  • форма для сирної паски – 1 шт.
  • марля – 1 шт.

Приготування сирної паски:

  1. Вершкове масло викласти з холодильника та нарізати кубиками за 1 годину до початку приготування, щоб воно було м’яке.
  2. Домашній сир, цукрову пудру, ванільний цукор та жирні вершки гарно збити міксером або у блендері. Додати розм’якшене масло і ретельно перемішати.
  3. Отриману сирну масу розділити на 3 частини.
  4. Усі три види шоколаду окремо нарізати на шматочки та розтопити на водній бані або у мікрохвильовці.
  5. У кожну частину сирної маси додати розтоплений шоколад і гарно перемішати.
  6. Форму застелити вологою марлею у два шари. Кінці марлі повинні бути назовні.
  7. Викласти сирну масу з шоколадом шарами у форму. Шари можна чергувати до вашого смаку.
  8. Загорнути відкритий шар сиру марлею та поставити вантаж. Помістити форму на тарілку, бо під час настоювання буде виходити зайва рідина.
  9. Сирну паску 3 шоколади помістити у холодильник на ніч.
  10. Потім перевернути її, зняти форму та марлю. Прикрасити до смаку.

Сирна паска Три шоколади готова. Світлого усім свята і смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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