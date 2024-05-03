Сирна паска Три шоколади – один з найкращих десертів на Великдень 2025.

Цей неймовірний десерт поєднує в собі ніжний смак сиру з ароматом трьох видів шоколаду, що створює по-справжньому незабутній смаколик!

Кожен шматочок цієї сирної паски – справжній кулінарний шедевр, який варто спробувати хоча б раз у житті.

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Як приготувати сирну паску з трьома видами шоколаду легко і просто – читайте в матеріалі.

Рецепт сирної паски Три шоколади

Прикрасити десерт можна какао, розтопленим шоколадом або глазур’ю з маршмелоу.

Інгредієнти:

сир домашній – 700 г

вершки жирні (від 33%) – 200 г

вершкове масло (бажано 82,5%) – 120 г

цукрова пудра – 140 г чи до вашого смаку

ванільний цукор – 1 ч. л.

шоколад чорний – 80 г

шоколад молочний – 80 г

шоколад білий – 80 г

Додатково:

форма для сирної паски – 1 шт.

марля – 1 шт.

Приготування сирної паски:

Вершкове масло викласти з холодильника та нарізати кубиками за 1 годину до початку приготування, щоб воно було м’яке. Домашній сир, цукрову пудру, ванільний цукор та жирні вершки гарно збити міксером або у блендері. Додати розм’якшене масло і ретельно перемішати. Отриману сирну масу розділити на 3 частини. Усі три види шоколаду окремо нарізати на шматочки та розтопити на водній бані або у мікрохвильовці. У кожну частину сирної маси додати розтоплений шоколад і гарно перемішати. Форму застелити вологою марлею у два шари. Кінці марлі повинні бути назовні. Викласти сирну масу з шоколадом шарами у форму. Шари можна чергувати до вашого смаку. Загорнути відкритий шар сиру марлею та поставити вантаж. Помістити форму на тарілку, бо під час настоювання буде виходити зайва рідина. Сирну паску 3 шоколади помістити у холодильник на ніч. Потім перевернути її, зняти форму та марлю. Прикрасити до смаку.

Сирна паска Три шоколади готова. Світлого усім свята і смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.