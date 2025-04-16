Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Нежная и хорошо режется: рецепт творожной паски в духовке

16 апреля 2025, 10:01
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
сирна паска
Источник: Pixabay

Творожная паска в духовке получается очень нежной, ароматной и вкусной. В качестве пасхального блюда она прекрасно подойдет для тех, кто следит за фигурой или ограничивает себя в мучном.

Правильно приготовленная в духовке творожная паска хорошо режется и не разваливается. Как приготовить творожную паску в духовке — простой рецепт праздничного блюда на Пасху 2025 читайте в материале.

Простой рецепт творожной пасхи в духовке

Ингредиенты:

  • творог жирный — 500 г
  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 100 г
  • соль — щепотка
  • сметана 20% — 100 г
  • сливочное масло 82% — 50 г
  • ванильный сахар — 1 уп.
  • крахмал картофельный — 3 ст. л.

Творожная пасха в духовке пошагово:

  1. Добавляем к творогу сметану, ванильный сахар, крахмал и размягченное масло. С помощью блендера доводим массу до однородного состояния.
  2. Отдельно разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем яйца до пышной массы и полного растворения сахара.
  3. Аккуратно в два приема выливаем яичную массу к творожной, каждый раз перемешиваем ложкой. Должна получиться жидковатая смесь, легко стекающая с ложки.
  4. Дно и бока формы застилаем пергаментом. Если используете разъемную форму для паски, дно и бока снаружи заверните фольгой в 2-3 раза. Таким образом творожная масса не будет вытекать.
  5. Выливаем творожную смесь в форму для прииготовления паски. Берем еще один противень с бортиками и прямо в него ставим форму с творожной смесью. Наливаем в противень горячую воду, чтобы она доходила до половины формы с творожной смесью.
  6. В предварительно разогретую до 160 градусов духовку ставим наш противень с формой. На приготовление нашей творожной паски в духовке уйдет 1,5 часа.
  7. После сигнала о завершении приготовления выключаем духовку и приоткрываем дверцу. Ждем, пока творожная паска в духовке остынет.
  8. Достаем паску и ставим в холодильник минимум на 3-4 часа. Только после этого ее можно аккуратно достать из формы и переложить на тарелку.
  9. Украсить творожную паску можно изюмом, цукатами или кондитерской посыпкой.
