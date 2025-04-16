Творожная паска в духовке получается очень нежной, ароматной и вкусной. В качестве пасхального блюда она прекрасно подойдет для тех, кто следит за фигурой или ограничивает себя в мучном.
Правильно приготовленная в духовке творожная паска хорошо режется и не разваливается. Как приготовить творожную паску в духовке — простой рецепт праздничного блюда на Пасху 2025 читайте в материале.
Простой рецепт творожной пасхи в духовке
Ингредиенты:
- творог жирный — 500 г
- яйца — 3 шт.
- сахар — 100 г
- соль — щепотка
- сметана 20% — 100 г
- сливочное масло 82% — 50 г
- ванильный сахар — 1 уп.
- крахмал картофельный — 3 ст. л.
Творожная пасха в духовке пошагово:
- Добавляем к творогу сметану, ванильный сахар, крахмал и размягченное масло. С помощью блендера доводим массу до однородного состояния.
- Отдельно разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем яйца до пышной массы и полного растворения сахара.
- Аккуратно в два приема выливаем яичную массу к творожной, каждый раз перемешиваем ложкой. Должна получиться жидковатая смесь, легко стекающая с ложки.
- Дно и бока формы застилаем пергаментом. Если используете разъемную форму для паски, дно и бока снаружи заверните фольгой в 2-3 раза. Таким образом творожная масса не будет вытекать.
- Выливаем творожную смесь в форму для прииготовления паски. Берем еще один противень с бортиками и прямо в него ставим форму с творожной смесью. Наливаем в противень горячую воду, чтобы она доходила до половины формы с творожной смесью.
- В предварительно разогретую до 160 градусов духовку ставим наш противень с формой. На приготовление нашей творожной паски в духовке уйдет 1,5 часа.
- После сигнала о завершении приготовления выключаем духовку и приоткрываем дверцу. Ждем, пока творожная паска в духовке остынет.
- Достаем паску и ставим в холодильник минимум на 3-4 часа. Только после этого ее можно аккуратно достать из формы и переложить на тарелку.
- Украсить творожную паску можно изюмом, цукатами или кондитерской посыпкой.
