Творожная паска в духовке получается очень нежной, ароматной и вкусной. В качестве пасхального блюда она прекрасно подойдет для тех, кто следит за фигурой или ограничивает себя в мучном.

Правильно приготовленная в духовке творожная паска хорошо режется и не разваливается. Как приготовить творожную паску в духовке — простой рецепт праздничного блюда на Пасху 2025 читайте в материале.

Простой рецепт творожной пасхи в духовке

Ингредиенты:

творог жирный — 500 г

яйца — 3 шт.

сахар — 100 г

соль — щепотка

сметана 20% — 100 г

сливочное масло 82% — 50 г

ванильный сахар — 1 уп.

крахмал картофельный — 3 ст. л.

Творожная пасха в духовке пошагово: