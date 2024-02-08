Шакшука – це така їстівна фантазія, що робить наш сніданок, обід або вечерю яскравішою та смачнішою.

Чия страва шакшука? Кажуть яєчня по-арабськи, шукають рецепт ізраїльської яєчні… Насправді, шакшука – це страва багатьох кухонь світу. Туніс, Лівія, Алжир, Марокко, Єгипет, Ізраїль – готують її усюди.

Як правильно їсти шакшуку? Традиційно її подають з хлібом, який вмочають в овочевий соус. До шакшуки можна подати будь-який хліб до вашого смаку. Наш вибір – чіабата.

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Як зазначає автор кулінарних книг Клаудіа Роден, у Тунісі в цю страву додають артишоки, картоплю та боби. Цікаво що в Ізраїлі шакшуку частіше за все подають на вечерю.

А найкраще у цій страві те, що можна змінювати рецепт шакшуки під свій настрій і смак, додаючи будь-які овочі, гриби, і навіть сир.

Як приготувати шакшуку

Інгредієнти:

яйця – 4-5 шт.

помідори – 2 шт.

цибуля – 0,5 шт.

солодкий перець – 0,5 шт.

часник – 1-2 зубки

сіль, мелений чорний та червоний перець, зіра та інші спеції – до смаку

цукор (за бажанням) – дрібка

олія (бажано оливкова) – для смаження

зелень для прикрашання – до смаку

Приготування:

У сковороді розігріваємо олію, викладаємо нарізаний часник і, помішуючи, смажимо не більше 10 секунд. Викладаємо нарізану цибулю, і, помішуючи, готуємо 2-3 хвилини. Потім додаємо нарізані помідори і солодкий перець, тушкуємо 5 хвилин. Приправляємо овочі спеціями до смаку і готуємо ще 1 хвилину. Тепер саме час додати яйця, обережно, щоб не пошкодити жовток. Сковороду накриваємо кришкою і готуємо допоки білок не набуде білого кольору. Посипаємо страву нарізаною зеленню і, ще гарячою, подаємо до столу.

Отже, коли відчуваємо, що хочеться чогось смачного швидко та з доступних продуктів, не забуваймо про рецепт шакшуки. Це просто, смачно і дуже апетитно.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.