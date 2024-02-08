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Шакшука: рецепт той самой яичницы по-арабски

8 февраля 2024, 14:31
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Шакшука

Шакшука – это такая съедобная фантазия, которая делает наш завтрак, обед или ужин ярче и вкуснее.

Чье блюдо шакшука? Говорят яичница по-арабски, ищут рецепт израильской яичницы… На самом деле, шакшука – это блюдо многих кухонь мира. Тунис, Ливия, Алжир, Марокко, Египет, Израиль – готовят ее повсюду.

Как правильно есть шакшуку? Традиционно ее подают с хлебом, который обмакивают в овощной соус. К шакшуке можно подать любой хлеб по вашему вкусу. Наш выбор – чиабата.

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Как отмечает автор кулинарных книг Клаудиа Роден, в Тунисе в это блюдо добавляют артишоки, картофель и бобы. Интересно, что в Израиле шакшуку чаще всего подают на ужин.

А лучше всего в этом блюде то, что можно менять рецепт шакшуки под свое настроение и вкус, добавляя любые овощи, грибы, и даже сыр.

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Как приготовить шакшуку

Ингредиенты:

  • яйца – 4-5 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • сладкий перец – 0,5 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль, молотый черный и красный перец, зира и другие специи – по вкусу
  • сахар (по желанию) – щепотка
  • масло (желательно оливковое) – для жарки
  • зелень для украшения – по вкусу

Приготовление:

  1. В сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный чеснок и, помешивая, жарим не более 10 секунд.
  2. Выкладываем нарезанный лук, и, помешивая, готовим 2-3 минуты.
  3. Затем добавляем нарезанные помидоры и сладкий перец, тушим 5 минут.
  4. Приправляем овощи специями по вкусу и готовим еще 1 минуту.
  5. Теперь самое время добавить яйца, осторожно, чтобы не повредить желток.
  6. Сковороду накрываем крышкой и готовим пока белок не приобретет белый цвет.
  7. Посыпаем блюдо нарезанной зеленью и, еще горячим, подаем к столу.

Итак, когда чувствуем, что хочется чего-то вкусного быстро и из доступных продуктов, не забываем о рецепте шакшуки. Ведь это просто, вкусно и очень аппетитно.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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