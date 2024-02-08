Шакшука – это такая съедобная фантазия, которая делает наш завтрак, обед или ужин ярче и вкуснее.

Чье блюдо шакшука? Говорят яичница по-арабски, ищут рецепт израильской яичницы… На самом деле, шакшука – это блюдо многих кухонь мира. Тунис, Ливия, Алжир, Марокко, Египет, Израиль – готовят ее повсюду.

Как правильно есть шакшуку? Традиционно ее подают с хлебом, который обмакивают в овощной соус. К шакшуке можно подать любой хлеб по вашему вкусу. Наш выбор – чиабата.

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Как отмечает автор кулинарных книг Клаудиа Роден, в Тунисе в это блюдо добавляют артишоки, картофель и бобы. Интересно, что в Израиле шакшуку чаще всего подают на ужин.

А лучше всего в этом блюде то, что можно менять рецепт шакшуки под свое настроение и вкус, добавляя любые овощи, грибы, и даже сыр.

Как приготовить шакшуку

Ингредиенты:

яйца – 4-5 шт.

помидоры – 2 шт.

лук – 0,5 шт.

сладкий перец – 0,5 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

соль, молотый черный и красный перец, зира и другие специи – по вкусу

сахар (по желанию) – щепотка

масло (желательно оливковое) – для жарки

зелень для украшения – по вкусу

Приготовление:

В сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный чеснок и, помешивая, жарим не более 10 секунд. Выкладываем нарезанный лук, и, помешивая, готовим 2-3 минуты. Затем добавляем нарезанные помидоры и сладкий перец, тушим 5 минут. Приправляем овощи специями по вкусу и готовим еще 1 минуту. Теперь самое время добавить яйца, осторожно, чтобы не повредить желток. Сковороду накрываем крышкой и готовим пока белок не приобретет белый цвет. Посыпаем блюдо нарезанной зеленью и, еще горячим, подаем к столу.

Итак, когда чувствуем, что хочется чего-то вкусного быстро и из доступных продуктов, не забываем о рецепте шакшуки. Ведь это просто, вкусно и очень аппетитно.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.