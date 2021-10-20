Лисички є одними з найбільш корисних лісових грибів. Концентрація вітаміну А в лисичках майже така ж, як і в моркві. Вітамін покращує стан шкіри, зміцнює кістки та імунітет. Гриби також містять багато цинку та міді. Ці мінеральні речовини позитивно впливають на роботу легенів, мозку, зміцнюють серце і зір.

Щоб поповнити свій організм вітамінами, варто приготувати страву з цими грибами. Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився рецептом смаженої картоплі з лисичками.

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

лисички – 50 г;

цибуля – ¼ головки;

часник – 1 зубчик;

олія – 2 ст. л.;

кріп – 5 г;

сіль;

перець за смаком.

Приготування:

Наріжте картоплю смужками. Розігрійте олію на пательні та викладіть на неї картоплю. Подрібніть цибулю кубиками. Роздавіть головку часнику. Помістіть усе до картоплі. Поріжте лисички та додайте до інших інгредієнтів. Помийте, поріжте дрібно кріп та додайте до страви. Поперчіть та посоліть.

Після приготування викласти до тарілки.