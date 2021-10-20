Лисички є одними з найбільш корисних лісових грибів. Концентрація вітаміну А в лисичках майже така ж, як і в моркві. Вітамін покращує стан шкіри, зміцнює кістки та імунітет. Гриби також містять багато цинку та міді. Ці мінеральні речовини позитивно впливають на роботу легенів, мозку, зміцнюють серце і зір.
Щоб поповнити свій організм вітамінами, варто приготувати страву з цими грибами. Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився рецептом смаженої картоплі з лисичками.
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- лисички – 50 г;
- цибуля – ¼ головки;
- часник – 1 зубчик;
- олія – 2 ст. л.;
- кріп – 5 г;
- сіль;
- перець за смаком.
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Приготування:
- Наріжте картоплю смужками. Розігрійте олію на пательні та викладіть на неї картоплю.
- Подрібніть цибулю кубиками. Роздавіть головку часнику. Помістіть усе до картоплі.
- Поріжте лисички та додайте до інших інгредієнтів.
- Помийте, поріжте дрібно кріп та додайте до страви.
- Поперчіть та посоліть.
Після приготування викласти до тарілки.