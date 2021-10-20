Лисички — одни из самых полезных лесных грибов. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как и в моркови. Витамин улучшает состояние кожи, укрепляет кости и иммунитет. Грибы также содержат много цинка и меди. Эти минеральные вещества положительно влияют на работу легких, мозга, укрепляют сердце и зрение.
Чтобы пополнить свой организм витаминами, стоит приготовить блюдо с этими грибами. Участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился рецептом жареной картошки с лисичками.
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.;
- лисички — 50 г;
- лук — ¼ головки;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло — 2 ст. л.;
- укроп — 5 г;
- соль;
- перец по вкусу.
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Приготовление
- Нарежьте картофель полосками. Разогрейте масло на сковороде и выложите в нее картофель.
- Измельчите лук кубиками. Раздавите головку чеснока. Поместите все к картофелю.
- Порежьте лисички и добавьте к остальным ингредиентам.
- Помойте, порежьте мелко укроп и добавьте к блюду.
- Поперчите и посолите.
После приготовления выложить в тарелку.