Лисички — одни из самых полезных лесных грибов. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как и в моркови. Витамин улучшает состояние кожи, укрепляет кости и иммунитет. Грибы также содержат много цинка и меди. Эти минеральные вещества положительно влияют на работу легких, мозга, укрепляют сердце и зрение.

Чтобы пополнить свой организм витаминами, стоит приготовить блюдо с этими грибами. Участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился рецептом жареной картошки с лисичками.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

лисички — 50 г;

лук — ¼ головки;

чеснок — 1 зубчик;

масло — 2 ст. л.;

укроп — 5 г;

соль;

перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте картофель полосками. Разогрейте масло на сковороде и выложите в нее картофель. Измельчите лук кубиками. Раздавите головку чеснока. Поместите все к картофелю. Порежьте лисички и добавьте к остальным ингредиентам. Помойте, порежьте мелко укроп и добавьте к блюду. Поперчите и посолите.

После приготовления выложить в тарелку.