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Вкусно и полезно. Как приготовить жареный картофель с лисичками

20 октября 2021, 17:41 Людмила Грубнік
Вкусно и полезно. Как приготовить жареный картофель с лисичками
Источник: Новий канал

Лисички — одни из самых полезных лесных грибов. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как и в моркови. Витамин улучшает состояние кожи, укрепляет кости и иммунитет. Грибы также содержат много цинка и меди. Эти минеральные вещества положительно влияют на работу легких, мозга, укрепляют сердце и зрение.

Чтобы пополнить свой организм витаминами, стоит приготовить блюдо с этими грибами. Участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился рецептом жареной картошки с лисичками.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;
  • лисички — 50 г;
  • лук — ¼ головки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло — 2 ст. л.;
  • укроп — 5 г;
  • соль;
  • перец по вкусу.
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Приготовление

  1. Нарежьте картофель полосками. Разогрейте масло на сковороде и выложите в нее картофель.
  2. Измельчите лук кубиками. Раздавите головку чеснока. Поместите все к картофелю.
  3. Порежьте лисички и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Помойте, порежьте мелко укроп и добавьте к блюду.
  5. Поперчите и посолите.

После приготовления выложить в тарелку.

Источник
Новий канал
Теги
здорова їжа , Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт
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