Салат Мулен Руж – страва апетитна та ситна. За класичним рецептом у ньому лише 4 основних інгредієнти. Але вони так гармонічно поєднуються, що створюють неймовірний смак.

Копчена курка, варені курячі яйця, консервований ананас та картопля, трішки солі та перцю і, звісно, смачний, бажано домашній майонез. Це і є той самий рецепт салату Мулен Руж.

Готуймо разом і все буде смачно і красиво!

Салат Мулен Руж: рецепт з копченою куркою та ананасами

За бажанням у салат можна додати шар натертого твердого сиру та смажених чи маринованих печериць.

Інгредієнти:

копчена курка (можна взяти філе чи стегенця) – 300 г

ананаси консервовані кільцями чи шматочками – 300 г

картопля варена – 2 шт.

яйця варені – 5 шт.

майонез – 180-220 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Приготування:

Картоплю чистимо та натираємо на грубій тертці. Потім її солимо та перчимо, додаємо 1 ст. л. майонезу та перемішуємо. Копчену курку нарізаємо тонкою соломкою чи кубиками. Якщо у вас кільця ананасів – нарізаємо їх кубиками. Якщо вже нарізані – просто викладаємо на ситечко і залишаємо на 5 хвилин, щоб прибрати зайвий сироп. Яйця розрізаємо навпіл і відокремлюємо білок від жовтка. Окремо натираємо яєчні білки та жовтки на середній тертці. Викладаємо салат шарами, кожен до смаку солимо та перчимо і змащуємо майонезом: картопля – курка – ананаси – жовток – білок. Поміщаємо салат у холодильник і даємо настоятися 2-3 години.

Перед тим, як подавати салат на стіл, прикрасьте його кропом або петрушкою та шматочками ананаса.

Салат Мулен Руж – чудовий варіант для будь-якого святкового столу або й просто можна побавити себе й у будній день. Варто приготувати та скуштувати!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.