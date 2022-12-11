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Їжа

Смачний символ Різдва: класичний рецепт імбирного печива

11 Грудня 2022, 10:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
імбирне печиво
Джерело: Pixabay

Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе поділилися базовим рецептом імбирного печива, яке стало своєрідним символом різдвяних свят.

– Наближається найчарівніша пора року, коли навіть дорослі дозволяють собі на мить повірити в чудеса. Не дозволимо нічому і нікому зіпсувати святкові дні. Хоч цього року вони будуть наповнені новими смислами, – зазначають експерти.

І діляться базовим рецептом печива, щоб був завжди під рукою. Головне правило в приготуванні – не бійтеся імпровізувати, нагадують фахівці.

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Інгредієнти:

  • 400 г борошна;
  • 250 г цукру;
  • 250 г розтопленого вершкового масла;
  • 3 яйця;
  • 1,5 ч.л. какао-порошку;
  • 0,5 ч.л. розпушувача для тіста;
  • 2 ст.л. насіння кунжуту;
  • мелений імбир і кориця за смаком.

Для приготування тіста змішайте борошно, масло, цукор і яйця. Додайте какао-порошок, корицю, імбир, кунжут і розпушувач. Ретельно змішайте і замісіть тісто.

Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на кілька годин. Після розкачайте тісто до товщини близько 5 мм. Виріжте фігурки за допомогою форм. Запікайте печиво протягом 10-15 хв. в духовці при 200 °С.

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