Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе поділилися базовим рецептом імбирного печива, яке стало своєрідним символом різдвяних свят.

– Наближається найчарівніша пора року, коли навіть дорослі дозволяють собі на мить повірити в чудеса. Не дозволимо нічому і нікому зіпсувати святкові дні. Хоч цього року вони будуть наповнені новими смислами, – зазначають експерти.

І діляться базовим рецептом печива, щоб був завжди під рукою. Головне правило в приготуванні – не бійтеся імпровізувати, нагадують фахівці.

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Інгредієнти:

400 г борошна;

250 г цукру;

250 г розтопленого вершкового масла;

3 яйця;

1,5 ч.л. какао-порошку;

0,5 ч.л. розпушувача для тіста;

2 ст.л. насіння кунжуту;

мелений імбир і кориця за смаком.

Для приготування тіста змішайте борошно, масло, цукор і яйця. Додайте какао-порошок, корицю, імбир, кунжут і розпушувач. Ретельно змішайте і замісіть тісто.

Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на кілька годин. Після розкачайте тісто до товщини близько 5 мм. Виріжте фігурки за допомогою форм. Запікайте печиво протягом 10-15 хв. в духовці при 200 °С.