Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе поділилися базовим рецептом імбирного печива, яке стало своєрідним символом різдвяних свят.
– Наближається найчарівніша пора року, коли навіть дорослі дозволяють собі на мить повірити в чудеса. Не дозволимо нічому і нікому зіпсувати святкові дні. Хоч цього року вони будуть наповнені новими смислами, – зазначають експерти.
І діляться базовим рецептом печива, щоб був завжди під рукою. Головне правило в приготуванні – не бійтеся імпровізувати, нагадують фахівці.
Інгредієнти:
- 400 г борошна;
- 250 г цукру;
- 250 г розтопленого вершкового масла;
- 3 яйця;
- 1,5 ч.л. какао-порошку;
- 0,5 ч.л. розпушувача для тіста;
- 2 ст.л. насіння кунжуту;
- мелений імбир і кориця за смаком.
Для приготування тіста змішайте борошно, масло, цукор і яйця. Додайте какао-порошок, корицю, імбир, кунжут і розпушувач. Ретельно змішайте і замісіть тісто.
Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на кілька годин. Після розкачайте тісто до товщини близько 5 мм. Виріжте фігурки за допомогою форм. Запікайте печиво протягом 10-15 хв. в духовці при 200 °С.