Ніхто не знає, чи можна запобігти виникненню раку взагалі, але точно відомо, що у 30% випадків рак можна відтермінувати, інколи на багато років. Важливим фактором у виникненні онкологічних захворювань є харчування. Завдяки продуктам ми можемо врятувати себе, або ж занапастити.

Що ж потрібно їсти, аби вберегтися від раку.

Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська не перестає повторювати, що для цього необхідно вживати багато клітковини, ягід, овочів, та відмовитися від таких шкідливих страв як сосиски, копчене м’ясо, вафлі, цукор, маргарин.

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Отже, виключаємо з раціону смажене, копчене, солодке (особливо продукти, що містять трансжири) і збільшуємо частку продуктів, що містять протизапальні речовини.

Рослинна їжа

Вживайте більше рослинних жирів, але замініть соняшникову, кукурудзяну олію на оливкову.

Збільшіть у раціоні кількість продуктів, що містять омега-3 жирні кислоти (риб’яий жир, волоські горіхи). Достатньо однієї ложки рослинної олії на день.

Особливу увагу приділяйте олії та насінню льону. Саме у них є компоненти, що борються з раком: альфа-ліноленова кислота (АЛК), лігнін і харчові волокна (суміш розчинної та нерозчинної клітковини).

Фруктів та овочів потрібно 4-5 порцій на день. Вони скорочують ризик виникнення таких захворювань як рак молочної залози, легенів, простати, сечового міхура.

Взагалі, 75% раціону має складатися з рослинної їжі. Причому, це не тільки сирі фрукти й овочі, а й тушковані та запечені, парові. Не забувайте про бобові, як джерело рослинного білка.

Рослинна їжа постачає організму не тільки вітаміни та мінерали, але й такі важливі фітохімічні речовини, що захищають організм від руйнівної сили вільних радикалів, антиканцерогени та імуномодулятори.

Наприклад, каротиноїди. Містяться у моркві, чорницях, помідорах та захищають сітківку ока. Катехіни постачає нам зелений чай та цитрусові – лимони, апельсини, грейпфрути. Соєві продукти захищають яєчники від пухлин.

Білок

Амінокислоти, з яких складаються білкові продукти, утворюють імунні клітини, що відіграють велику роль у антиканцерогенних процесах. До білкових продуктів належать яйця, кисломолочні продукти, риба, нежирна птиця, бобові (сочевиця, турецький горох, квасоля, боби). Раз на тиждень можна вживати печінку, яка містить речовини для антиракового захисту.

Харчові волокна

Це м’якоть фруктів і ягід, овочів та зелені, висівки. Дієтологиня зазначає, що вони всмоктують канцерогени та виводять їх з кишечника. Люди споживають дуже мало харчових волокон – до 7 г на день, а потрібно 30-40 г. Саме це й є поширеною причиною раку товстого кишечника, який посідає перше місце серед онкологічних захворювань.

Селен

Вживайте продукти, багаті на селен: часник, горіхи, пшеничні та вівсяні висівки, печінка, дріжджі. Селен сприяє зміцненню імунітету, захищає клітини від злоякісних перероджень.

Водорості

Водорості допомагають попередити рак. Вміст жирів у них наближається до нуля, але багато омега-3 та омега-6 (поліненасичених жирних кислот).

Вони мають високі антиоксидантні якості, які провокують загибель ракових клітин, містять фітоестрогени, фукоїдани та фукоксантини – складні полімери цукрів, що викликають самознищення клітин пухлини.

Пийте воду

Не забувайте про воду. Вона сприяє потраплянню поживних речовин до кожної клітини. При нестачі вологи клітини голодують, у них накопичуються шкідливі речовини і клитини “ламаються”, а отже, перероджуються.

Випивайте не менше двох літрів води на день. І ваш організм буде очищатися вчасно, а ви зможете захистити його від хвороб.

Та навіть харчуючись таким чином, потрібно достатньо рухатися, адже зайвий жир призводить до гормонального дисбалансу, що стимулює зростання клітин, ракових зокрема. А коли процес безконтрольного ділення ракової клітини розпочався, то зупинити його неможливо.