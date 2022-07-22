Никто не знает, можно ли предотвратить возникновение рака вообще, но точно известно, что в 30% случаев рак можно отсрочить, иногда на многие годы. Важным фактором в возникновении онкологических заболеваний является питание. Благодаря продуктам мы можем спасти себя, или погубить.

Что же нужно есть, чтобы уберечься от рака.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская не перестает повторять, что для этого необходимо употреблять много клетчатки, ягод, овощей, и отказаться от таких вредных блюд как сосиски, копченое мясо, вафли, сахар, маргарин.

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Итак, исключаем из рациона жареное, копченое, сладкое (особенно продукты, содержащие трансжиры) и увеличиваем долю продуктов, содержащих противовоспалительные вещества.

Растительная пища

Употребляйте больше растительных жиров, но замените подсолнечное, кукурузное масло оливковым.

Увеличьте в рационе количество продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты (рыбий жир, грецкие орехи). Достаточно одной ложки растительного масла в день.

Особое внимание уделяйте маслу и семенам льна. Именно в них есть компоненты, борющиеся с раком: альфа-линоленовая кислота (АЛК), лигнин и пищевые волокна (смесь растворимой и нерастворимой клетчатки).

Фруктов и овощей нужно 4-5 порций в день. Они сокращают риск возникновения таких заболеваний как рак молочной железы, легких, простаты, мочевого пузыря.

Вообще, 75% рациона должно состоять из растительной пищи. Причем это не только сырые фрукты и овощи, но и тушеные и запеченные, паровые. Не забывайте о бобовых, как источнике растительного белка.

Растительная пища поставляет организму не только витамины и минералы, но и такие важные фитохимические вещества, защищающие организм от разрушительной силы свободных радикалов, антиканцерогены и иммуномодуляторы.

К примеру, каротиноиды. Содержатся в моркови, чернике, помидорах и защищают сетчатку глаза. Катехины поставляет нам зеленый чай и цитрусовые – лимоны, апельсины, грейпфруты.

Соевые продукты защищают яичники от опухолей.

Белок

Аминокислоты, из которых состоят белковые продукты, образуют иммунные клетки, играющие большую роль в антиканцерогенных процессах. К белковым продуктам относятся яйца, кисломолочные продукты, рыба, нежирная птица, бобовые (чечевица, турецкий горох, фасоль, бобы). Раз в неделю можно употреблять печень, содержащую вещества для антираковой защиты.

Пищевые волокна

Это мякоть фруктов и ягод, овощей и зелени, отруби. Диетолог отмечает, что они всасывают канцерогены и выводят их из кишечника. Люди потребляют очень мало пищевых волокон – до 7 г в день, а нужно 30-40 г. Именно это и является распространенной причиной рака толстого кишечника, занимающего первое место среди онкологических заболеваний.

Селен

Употребляйте продукты богатые селеном: чеснок, орехи, пшеничные и овсяные отруби, печень, дрожжи. Селен способствует укреплению иммунитета, защищает клетки от злокачественных перерождений.

Водоросли

Водоросли помогают предупредить рак. Содержимое жиров в них приближается к нулю, но много омега-3 и омега-6 (полиненасыщенных жирных кислот).

Они обладают высокими антиоксидантными качествами, которые провоцируют гибель раковых клеток, содержат фитоэстрогены, фукоиданы и фукоксантины – сложные полимеры сахаров, вызывающие самоуничтожение клеток опухоли.

Пейте воду

Не забывайте о воде. Она способствует попаданию питательных веществ в каждую клетку. При недостатке влаги клетки голодают, в них накапливаются вредные вещества и клетки “ломаются”, а значит, перерождаются.

Выпивайте не менее двух литров воды в день. И ваш организм будет очищаться вовремя, а вы сможете оградить его от болезней.

Но даже питаясь таким образом, нужно достаточно двигаться, ведь лишний жир приводит к гормональному дисбалансу, стимулирующему рост клеток, раковых в том числе. А когда процесс бесконтрольного деления раковой клетки начался, остановить его невозможно.