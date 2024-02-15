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Вареники з халвою: рецепт дивовижної смакоти

15 Лютого 2024, 18:06
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Вареники з халвою

Готові почути про кулінарну новинку? Ділимося рецептом вареників з халвою! Поєднання заварного тіста і начинки з солодкою халвою створює неймовірний смаковий дует!

І це ще не все! Можна експериментувати з різними сортами халви. Соняшникова, кунжутна, з горіхами, шоколадна… Яка вам до смаку?!

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Як приготувати вареники з халвою

Замість вишні можна взяти нарізані маленькими кубиками або терті на грубій тертці яблука.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне – 3 склянки
  • вода (окріп) – 1 склянка
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.

Для начинки:

  • вишня – 150 г
  • халва – 220 г

Додатково:

  • вершкове масло або сгущене молоко – до смаку

Вареники з халвою – рецепт покроково

  1. У пшеничне просіяне борошно додаємо сіль та олію, перемішуємо.
  2. Вливаємо окріп і, помішуючи, вимішуємо ложкою. Потім замішуємо тісто руками.
  3. З тіста формуємо кульку, викладаємо в пакет і поміщаємо в холодильник на 15-20 хвилин.
  4. Для начинки халву пропускаємо через м’ясорубку або нарізаємо та подрібнюємо товкачкою. Додаємо нарізану вишню, перемішуємо.
  5. Тісто розділяємо на 2 частини. Одну розкочуємо, вирізаємо склянкою кружальця. На кожне кружальце тіста викладаємо начинку. Формуємо вареники.
  6. Другу частину тіста зберігаємо у пакеті, щоб не обвітрилася.
  7. У каструлю вливаємо 1 л води, доводимо до кипіння.
  8. Порційно викладаємо вареники та варимо, після закипання води, 5 хвилин.
  9. Готові вареники з халвою заправляємо вершковим маслом або згущеним молоком. Смачного!

Вареники з халвою стануть чудовим десертом на сніданок або обід. Варто приготувати!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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