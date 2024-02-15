Готові почути про кулінарну новинку? Ділимося рецептом вареників з халвою! Поєднання заварного тіста і начинки з солодкою халвою створює неймовірний смаковий дует!
І це ще не все! Можна експериментувати з різними сортами халви. Соняшникова, кунжутна, з горіхами, шоколадна… Яка вам до смаку?!
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Як приготувати вареники з халвою
Замість вишні можна взяти нарізані маленькими кубиками або терті на грубій тертці яблука.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне – 3 склянки
- вода (окріп) – 1 склянка
- сіль – 0,5 ч. л.
- олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.
Для начинки:
- вишня – 150 г
- халва – 220 г
Додатково:
- вершкове масло або сгущене молоко – до смаку
Вареники з халвою – рецепт покроково
- У пшеничне просіяне борошно додаємо сіль та олію, перемішуємо.
- Вливаємо окріп і, помішуючи, вимішуємо ложкою. Потім замішуємо тісто руками.
- З тіста формуємо кульку, викладаємо в пакет і поміщаємо в холодильник на 15-20 хвилин.
- Для начинки халву пропускаємо через м’ясорубку або нарізаємо та подрібнюємо товкачкою. Додаємо нарізану вишню, перемішуємо.
- Тісто розділяємо на 2 частини. Одну розкочуємо, вирізаємо склянкою кружальця. На кожне кружальце тіста викладаємо начинку. Формуємо вареники.
- Другу частину тіста зберігаємо у пакеті, щоб не обвітрилася.
- У каструлю вливаємо 1 л води, доводимо до кипіння.
- Порційно викладаємо вареники та варимо, після закипання води, 5 хвилин.
- Готові вареники з халвою заправляємо вершковим маслом або згущеним молоком. Смачного!
Вареники з халвою стануть чудовим десертом на сніданок або обід. Варто приготувати!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.