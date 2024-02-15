Готові почути про кулінарну новинку? Ділимося рецептом вареників з халвою! Поєднання заварного тіста і начинки з солодкою халвою створює неймовірний смаковий дует!

І це ще не все! Можна експериментувати з різними сортами халви. Соняшникова, кунжутна, з горіхами, шоколадна… Яка вам до смаку?!

Як приготувати вареники з халвою

Замість вишні можна взяти нарізані маленькими кубиками або терті на грубій тертці яблука.

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Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 3 склянки

вода (окріп) – 1 склянка

сіль – 0,5 ч. л.

олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.

Для начинки:

вишня – 150 г

халва – 220 г

Додатково:

вершкове масло або сгущене молоко – до смаку

Вареники з халвою – рецепт покроково

У пшеничне просіяне борошно додаємо сіль та олію, перемішуємо. Вливаємо окріп і, помішуючи, вимішуємо ложкою. Потім замішуємо тісто руками. З тіста формуємо кульку, викладаємо в пакет і поміщаємо в холодильник на 15-20 хвилин. Для начинки халву пропускаємо через м’ясорубку або нарізаємо та подрібнюємо товкачкою. Додаємо нарізану вишню, перемішуємо. Тісто розділяємо на 2 частини. Одну розкочуємо, вирізаємо склянкою кружальця. На кожне кружальце тіста викладаємо начинку. Формуємо вареники. Другу частину тіста зберігаємо у пакеті, щоб не обвітрилася. У каструлю вливаємо 1 л води, доводимо до кипіння. Порційно викладаємо вареники та варимо, після закипання води, 5 хвилин. Готові вареники з халвою заправляємо вершковим маслом або згущеним молоком. Смачного!

Вареники з халвою стануть чудовим десертом на сніданок або обід. Варто приготувати!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.