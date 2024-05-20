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Вареники з полуницею на пару: рецепт на дріжджовому тісті

20 Травня 2024, 16:01
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Вареники з полуницею на пару

Приготування вареників на пару – це не тільки спосіб зробити їх кориснішими, але і зберегти максимум смаку та аромату полуниці.

Отже, як готувати вареники з полуницею на пару та що додати до начинки, щоб вона не витікала під час приготування – читайте в матеріалі.

Вареники з полуницею на пару в домашніх умовах

Молоко в рецепті можна замінити кефіром чи сироваткою. Також буде дуже смачно та апетитно.

Для тіста:

  • молоко – 250 мл
  • дріжджі пресовані – 10 г
  • цукор – 1 ст. л.
  • яйце – 1 шт.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • борошно пшеничне вищого ґатунку – 450-500 г
  • олія рафінована – 1 ст. л.

Для начинки:

  • полуниця – 500 г
  • цукор – 4 ст. л.
  • крохмаль (бажано кукурудзяний, але картопляний також підійде) – 2 ч. л.

Вареники з полуницею на пару: рецепт покроково

  1. У теплому молоці розчиняємо дріжджі із цукром. Додаємо сіль та яйце й гарно перемішуємо.
  2. Борошно просіваємо й поступово вводимо в тісто.
  3. У ягід видаляємо хвостики. Промиваємо їх холодною водою та викладаємо на паперовий рушник, щоби вони трохи обсохли. Потім нарізаємо залежно від розміру ягід, але не дуже дрібно. Викладаємо ягоди в друшляк чи сито, а його ставимо на тарілку.
  4. Цукор у невеликій глибокій мисочці змішуємо з крохмалем.
  5. Тісто розкочуємо в пласт на присипаному борошном столі та вичавлюємо склянкою кружальця.
  6. На кожне кружальце викладаємо спочатку трохи цукру, а потім ягоди. Заліплюємо вареники та викладаємо на злегка посипаний борошном стіл. Краї вареників гарно притискаємо, щоб начинка під час приготування не витікала.
  7. Готуємо вареники в пароварці. Якщо у вас її немає, то робимо от що. У широку каструлю вливаємо приблизно 700 мл чи 1 л води. Обв’язуємо каструлю марлею та фіксуємо її гумкою. Викладаємо порційно вареники (по 5-7 шт.) на відстані один від одного. Накриваємо каструлю широкою кришкою і варимо на пару близько 7-10 хвилин. Готові вареники з полуницею мають стати біленькими, пухкими та м’якенькими.

Вареники з полуницею приготовлені на пару найкраще смакують одразу після приготування. Подавайте їх зі сметаною чи натуральним йогуртом, медом, варенням або просто посипавши цукром чи цукровою пудрою.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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