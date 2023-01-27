Жовчний міхур — це орган, що накопичує жовч, яку виробляє печінка. Під час прийому їжі жовч потрапляє у дванадцятипалу кишку та бере участь у розщепленні жирів і перетравленні інших поживних речовин.

Після видалення жовчного міхура харчування відіграє дуже важливу роль, тому пацієнту рекомендують дотримуватися спеціальної дієти.

Що можна та не можна їсти після видалення жовчного міхура, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться Якого харчування варто дотримуватися після видалення жовчного міхура Лікар-проктолог, хірург Катерина Кутепова зазначає, що лише гастроентеролог може складати чітке меню та прописувати дієту пацієнту після операції. – Більшість людей можуть почати їсти ввечері після операції або наступного дня. Після видалення жовчного міхура необхідно їсти невеликими порціями по п’ять-шість разів на день, – зазначає лікар. Які продукти можна їсти після видалення жовчного міхура Після того, як лікар дозволить вам приймати їжу, ви можете вживати: нежирне м’ясо та рибу: котлети на пару, варене мʼясо, парові тюфтелі тощо;

тофу;

пластівці;

яблука;

картоплю;

буряк;

моркву;

кабачки;

гарбуз; – Наступного дня після операції можна їсти відварені овочі, попередньо перетерті за допомогою блендера або терки. Поступово можна вводити в раціон тушковані овочі та рагу. Не рекомендується їсти бобові, які активізують газоутворення, – радить лікар. овочеві супи, супи-пюре, бульйони;

яйця – омлет на пару або додавати їх до інших страв;

кисломолочні продукти;

нежирний сир. Важливо, що овочі та фрукти у перші 3-4 тижні можна їсти лише у вареному та протертому вигляді, надалі можна перейти на запечені та тушковані. – Через кілька тижнів, дотримуючись рекомендацій лікаря, можна поступово вводити в раціон сирі фрукти та овочі, зелень, – додає Кутепова. Що стосується кави, одразу після операції та у період відновлення слід утримуватися від вживання цього напою. Також не варто вживати напої, де міститься кофеїн. – Неміцну каву в невеликих кількостях можна пити не раніше, ніж через два тижні після операції, розбавляючи нежирним молоком, – каже лікар-проктолог. Заборонені продукти після операції Варто розуміти, що після операції необхідно відновити організм, тому категорично заборонено вживати: алкоголь;

міцні та солодкі напої;

жирну важку їжу;

продукти, що сприяють підвищеному газоутворенню (наприклад, бобові);

смажене, копчене та гостре. – Після повного відновлення, тобто через 1,5-3 місяці, потрібно повертатися до фізично активного способу життя, оскільки від цього залежатиме функціональність травної системи, – каже лікар-проктолог. Лікар додає, що надалі потрібно 1-2 рази на рік спостерігатися у гастроентеролога та дотримуватися помірної дієти. – Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем, потрібно обмежити каву, газовані напої та інші продукти, які важко засвоюються, – радить Кутепова. Читайте також: Харчування при ревматоїдному артриті: поради дієтолога

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