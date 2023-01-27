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Їжа

Видалення жовчного міхура: харчування після операції

27 Січня 2023, 16:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Їжа у холодильнику
Джерело: Depositphotos

Жовчний міхур — це орган, що накопичує жовч, яку виробляє печінка. Під час прийому їжі жовч потрапляє у дванадцятипалу кишку та бере участь у розщепленні жирів і перетравленні інших поживних речовин.

Після видалення жовчного міхура харчування відіграє дуже важливу роль, тому пацієнту рекомендують дотримуватися спеціальної дієти.

Що можна та не можна їсти після видалення жовчного міхура, читайте в нашому матеріалі.

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Якого харчування варто дотримуватися після видалення жовчного міхура

Лікар-проктолог, хірург Катерина Кутепова зазначає, що лише гастроентеролог може складати чітке меню та прописувати дієту пацієнту після операції.

– Більшість людей можуть почати їсти ввечері після операції або наступного дня. Після видалення жовчного міхура необхідно їсти невеликими порціями по п’ять-шість разів на день, – зазначає лікар.

Які продукти можна їсти після видалення жовчного міхура

Після того, як лікар дозволить вам приймати їжу, ви можете вживати:

  • нежирне м’ясо та рибу: котлети на пару, варене мʼясо, парові тюфтелі тощо;
  • тофу;
  • пластівці;
  • яблука;
  • картоплю;
  • буряк;
  • моркву;
  • кабачки;
  • гарбуз;

– Наступного дня після операції можна їсти відварені овочі, попередньо перетерті за допомогою блендера або терки. Поступово можна вводити в раціон тушковані овочі та рагу. Не рекомендується їсти бобові, які активізують газоутворення, – радить лікар.

  • овочеві супи, супи-пюре, бульйони;
  • яйця – омлет на пару або додавати їх до інших страв;
  • кисломолочні продукти;
  • нежирний сир.

Важливо, що овочі та фрукти у перші 3-4 тижні можна їсти лише у вареному та протертому вигляді, надалі можна перейти на запечені та тушковані.

– Через кілька тижнів, дотримуючись рекомендацій лікаря, можна поступово вводити в раціон сирі фрукти та овочі, зелень, – додає Кутепова.

Що стосується кави, одразу після операції та у період відновлення слід утримуватися від вживання цього напою. Також не варто вживати напої, де міститься кофеїн.

– Неміцну каву в невеликих кількостях можна пити не раніше, ніж через два тижні після операції, розбавляючи нежирним молоком, – каже лікар-проктолог.

Заборонені продукти після операції

Варто розуміти, що після операції необхідно відновити організм, тому категорично заборонено вживати:

  • алкоголь;
  • міцні та солодкі напої;
  • жирну важку їжу;
  • продукти, що сприяють підвищеному газоутворенню (наприклад, бобові);
  • смажене, копчене та гостре.

– Після повного відновлення, тобто через 1,5-3 місяці, потрібно повертатися до фізично активного способу життя, оскільки від цього залежатиме функціональність травної системи, – каже лікар-проктолог.

Лікар додає, що надалі потрібно 1-2 рази на рік спостерігатися у гастроентеролога та дотримуватися помірної дієти.

– Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем, потрібно обмежити каву, газовані напої та інші продукти, які важко засвоюються, – радить Кутепова.

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