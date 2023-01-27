Жовчний міхур — це орган, що накопичує жовч, яку виробляє печінка. Під час прийому їжі жовч потрапляє у дванадцятипалу кишку та бере участь у розщепленні жирів і перетравленні інших поживних речовин.
Після видалення жовчного міхура харчування відіграє дуже важливу роль, тому пацієнту рекомендують дотримуватися спеціальної дієти.
Що можна та не можна їсти після видалення жовчного міхура, читайте в нашому матеріалі.
Якого харчування варто дотримуватися після видалення жовчного міхура
Лікар-проктолог, хірург Катерина Кутепова зазначає, що лише гастроентеролог може складати чітке меню та прописувати дієту пацієнту після операції.
– Більшість людей можуть почати їсти ввечері після операції або наступного дня. Після видалення жовчного міхура необхідно їсти невеликими порціями по п’ять-шість разів на день, – зазначає лікар.
Які продукти можна їсти після видалення жовчного міхура
Після того, як лікар дозволить вам приймати їжу, ви можете вживати:
- нежирне м’ясо та рибу: котлети на пару, варене мʼясо, парові тюфтелі тощо;
- тофу;
- пластівці;
- яблука;
- картоплю;
- буряк;
- моркву;
- кабачки;
- гарбуз;
– Наступного дня після операції можна їсти відварені овочі, попередньо перетерті за допомогою блендера або терки. Поступово можна вводити в раціон тушковані овочі та рагу. Не рекомендується їсти бобові, які активізують газоутворення, – радить лікар.
- овочеві супи, супи-пюре, бульйони;
- яйця – омлет на пару або додавати їх до інших страв;
- кисломолочні продукти;
- нежирний сир.
Важливо, що овочі та фрукти у перші 3-4 тижні можна їсти лише у вареному та протертому вигляді, надалі можна перейти на запечені та тушковані.
– Через кілька тижнів, дотримуючись рекомендацій лікаря, можна поступово вводити в раціон сирі фрукти та овочі, зелень, – додає Кутепова.
Що стосується кави, одразу після операції та у період відновлення слід утримуватися від вживання цього напою. Також не варто вживати напої, де міститься кофеїн.
– Неміцну каву в невеликих кількостях можна пити не раніше, ніж через два тижні після операції, розбавляючи нежирним молоком, – каже лікар-проктолог.
Заборонені продукти після операції
Варто розуміти, що після операції необхідно відновити організм, тому категорично заборонено вживати:
- алкоголь;
- міцні та солодкі напої;
- жирну важку їжу;
- продукти, що сприяють підвищеному газоутворенню (наприклад, бобові);
- смажене, копчене та гостре.
– Після повного відновлення, тобто через 1,5-3 місяці, потрібно повертатися до фізично активного способу життя, оскільки від цього залежатиме функціональність травної системи, – каже лікар-проктолог.
Лікар додає, що надалі потрібно 1-2 рази на рік спостерігатися у гастроентеролога та дотримуватися помірної дієти.
– Не можна зловживати жирною їжею, алкоголем, потрібно обмежити каву, газовані напої та інші продукти, які важко засвоюються, – радить Кутепова.