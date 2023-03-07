Як наносити тональний крем спонжем – поради та інструкція

Усі дівчата мріють про рівний тон і сяючу шкіру обличчя. Тому сьогодні напевно усі користуються тональними кремами.

Цей чудо-засіб допомагає приховати недоліки, вирівняти тон і подарувати шкірі приємний відтінок. Аби тональний крем мав на шкірі красивий і натуральний вигляд, його необхідно правильно наносити.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно наносити тональний крем спонжем, та підготували для вас кілька корисних порад.

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Наносимо тональний крем спонжиком – інструкція та поради

Спершу потрібно визначитися з текстурою тональної основи. За словами візажиста Аліни Мізевич, від цього фактору залежить, який вона вигляд матиме на шкірі.

– Є кілька типів тональних засобів: рідкі, кремоподібні та пудрові. Всі вони допомагають замаскувати недоліки, створити рівний колір обличчя й забезпечити ідеальне полотно для подальшого нанесення макіяжу, – каже візажист.

Мізевич зазначає, що наносять тональні засоби, зазвичай, у три кроки:

перший – рідка тональна основа (це також може бути BB-, СС-крем або лосьйон);

– рідка тональна основа (це також може бути BB-, СС-крем або лосьйон); другий – кремовий консилер під очі;

– кремовий консилер під очі; третій – пудра для закріплення результату, якщо ваша шкіра схильна до блиску у Т-зоні.

Для рівномірного нанесення тонального крему, візажист радить використовувати спеціальний мʼякий чи синтетичний плоский пензель або вологу косметичну губку (б’юті-блендер).

До речі, використовувати вологий бʼюті-блендер (спонжик для косметики) радить не лише Мізевич, а й візажист Ніна Шкварун.

– Дехто просто не бачить у цьому якоїсь необхідності та нехтує правилом. Мочити спонж не просто можна, а й потрібно! Лише так він зможе непомітно нанести тональний крем і ретельно його розтушувати, – каже Шкварун.

Шкварун додає, що лише змочений спонж зробить нанесення тонального крему легким, а фінішування – вологим.

До речі, мочити спонжик потрібно у звичайні теплій воді!

– Після змочування спонж потрібно добре віджати, але не перестарайтеся. Інакше ніжна текстура може травмуватися та губка просто зіпсується, – радить Шкварун.

Тепер можна розпочинати нанесення тонального крему:

Оберіть правильне освітлення – макіяж варто наносити при денному світлі або поруч із яскравою лампою. Ви маєте відразу бачити можливі неточності та швидко все виправити. Готуємо шкіру – перед нанесення тонального засобу, протріть обличчя тоніком та нанесіть денний крем або зволожувальний флюїд. Не чекайте, коли крем повністю вбереться, на вологу шкіру тон лягає рівніше та має природніший вигляд. Нанесіть пʼять крапель тонального крему на обличчя. Кожна крапля повинна бути розміром приблизно з гірчичне зернятко. Точки нанесення: лоб, кінчик носа, вилиці та підборіддя. Розтушовуємо тональний засіб – тут важливо дотримуватися напрямку: від середини чола – до скронь, від вилиць – до підборіддя, від підборіддя – убік по контуру обличчя, від кінчика носа – до чола й у боки по переніссі. Легкими рухами та вологим спонжем розтушуйте тональний засіб по обличчю. Стежте, щоб на шкірі не залишилось смуг Закріпіть тон – спочатку злегка припудріть обличчя, а потім використайте фіксатор у вигляді пудри чи спрею.

Візажисти радять не забувати про правила гігієни, тому перед початком нанесення тонального крему, обовʼязково помийте руки, обличчя та спонжик!

– Пам’ятайте, що ваша основа повинна бути в тон вашого природного відтінку шкіри, не набагато темнішою або світлішою. У вас не повинен вийти контраст між обличчям, шиєю, грудьми та іншими частинами тіла, – радить Мізевич.