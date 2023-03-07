Як наносити тональний крем спонжем – поради та інструкція

Усі дівчата мріють про рівний тон і сяючу шкіру обличчя. Тому сьогодні напевно усі користуються тональними кремами.
Цей чудо-засіб допомагає приховати недоліки, вирівняти тон і подарувати шкірі приємний відтінок. Аби тональний крем мав на шкірі красивий і натуральний вигляд, його необхідно правильно наносити.
Факти ICTV дізнавалися, як правильно наносити тональний крем спонжем, та підготували для вас кілька корисних порад.
Наносимо тональний крем спонжиком – інструкція та поради
Спершу потрібно визначитися з текстурою тональної основи. За словами візажиста Аліни Мізевич, від цього фактору залежить, який вона вигляд матиме на шкірі.
– Є кілька типів тональних засобів: рідкі, кремоподібні та пудрові. Всі вони допомагають замаскувати недоліки, створити рівний колір обличчя й забезпечити ідеальне полотно для подальшого нанесення макіяжу, – каже візажист.
Мізевич зазначає, що наносять тональні засоби, зазвичай, у три кроки:
- перший – рідка тональна основа (це також може бути BB-, СС-крем або лосьйон);
- другий – кремовий консилер під очі;
- третій – пудра для закріплення результату, якщо ваша шкіра схильна до блиску у Т-зоні.
Для рівномірного нанесення тонального крему, візажист радить використовувати спеціальний мʼякий чи синтетичний плоский пензель або вологу косметичну губку (б’юті-блендер).
До речі, використовувати вологий бʼюті-блендер (спонжик для косметики) радить не лише Мізевич, а й візажист Ніна Шкварун.
– Дехто просто не бачить у цьому якоїсь необхідності та нехтує правилом. Мочити спонж не просто можна, а й потрібно! Лише так він зможе непомітно нанести тональний крем і ретельно його розтушувати, – каже Шкварун.
Шкварун додає, що лише змочений спонж зробить нанесення тонального крему легким, а фінішування – вологим.
До речі, мочити спонжик потрібно у звичайні теплій воді!
– Після змочування спонж потрібно добре віджати, але не перестарайтеся. Інакше ніжна текстура може травмуватися та губка просто зіпсується, – радить Шкварун.
Тепер можна розпочинати нанесення тонального крему:
- Оберіть правильне освітлення – макіяж варто наносити при денному світлі або поруч із яскравою лампою. Ви маєте відразу бачити можливі неточності та швидко все виправити.
- Готуємо шкіру – перед нанесення тонального засобу, протріть обличчя тоніком та нанесіть денний крем або зволожувальний флюїд. Не чекайте, коли крем повністю вбереться, на вологу шкіру тон лягає рівніше та має природніший вигляд.
- Нанесіть пʼять крапель тонального крему на обличчя. Кожна крапля повинна бути розміром приблизно з гірчичне зернятко. Точки нанесення: лоб, кінчик носа, вилиці та підборіддя.
- Розтушовуємо тональний засіб – тут важливо дотримуватися напрямку: від середини чола – до скронь, від вилиць – до підборіддя, від підборіддя – убік по контуру обличчя, від кінчика носа – до чола й у боки по переніссі. Легкими рухами та вологим спонжем розтушуйте тональний засіб по обличчю. Стежте, щоб на шкірі не залишилось смуг
- Закріпіть тон – спочатку злегка припудріть обличчя, а потім використайте фіксатор у вигляді пудри чи спрею.
Візажисти радять не забувати про правила гігієни, тому перед початком нанесення тонального крему, обовʼязково помийте руки, обличчя та спонжик!
– Пам’ятайте, що ваша основа повинна бути в тон вашого природного відтінку шкіри, не набагато темнішою або світлішою. У вас не повинен вийти контраст між обличчям, шиєю, грудьми та іншими частинами тіла, – радить Мізевич.