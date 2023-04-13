Однією з великодніх традицій є фарбування яєць, які називають крашанками. Вони символізують світло і нове життя.

Для вірян особливе значення мають саме червоний і бордовий кольори крашанок, адже вони символізують кров, яку пролив Ісус Христос за людські гріхи. Також ці відтінки означають радість життя і любов.

У народі бордовий колір яєць отримують завдяки натуральним барвникам. Популярним варіантом є звичайний буряк.

Як пофарбувати яйця буряком, розповідають Факти ICTV.

Як пофарбувати яйця буряком

За допомогою буряку можна отримати різні відтінки: від рожевого до бордового. Інтенсивність забарвлення залежить від витримки яєць у соку цього коренеплоду.

Для кращого результату варто обрати яйця із білою шкарлупою.

Свіжий сік буряку

Для цього способу потрібно зробити три кроки:

Відварити яйця. Вичавити буряковий сік. Покласти яйця в свіжовичавлений сік.

Для більш насиченого кольору залиште яйця на декілька годин, або ж на всю ніч.

Тертий буряк

Відваріть яйця і залиште для того, щоб вони остигли. Очистьте буряк і натріть на терці з великими вічками. Залийте натертий буряк водою (залежить від кількості буряку). Додайте одну столову ложку оцту. Прокип’ятіть розчин 5-15 хвилин. Остудіть суміш до кімнатної температури. Після того, як відвар охолоне, покладіть у нього відварені яйця. Що довше яйця пролежать у відварі, то кращим буде колір.

Зварений буряк

Зваріть яйця разом з очищеним буряком. Так ви отримаєте рожевий або світлий відтінок червоного.

Розчин буряку й оцту

Очистьте буряк і варіть протягом 30 хвилин. Додайте столову ложку оцту. Дістаньте буряк із розчину. Опустіть варені яйця на 1-1,5 години (можна й довше).

Поради щодо фарбування яєць