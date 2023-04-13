Однією з великодніх традицій є фарбування яєць, які називають крашанками. Вони символізують світло і нове життя.
Для вірян особливе значення мають саме червоний і бордовий кольори крашанок, адже вони символізують кров, яку пролив Ісус Христос за людські гріхи. Також ці відтінки означають радість життя і любов.
У народі бордовий колір яєць отримують завдяки натуральним барвникам. Популярним варіантом є звичайний буряк.
Як пофарбувати яйця буряком, розповідають Факти ICTV.
Як пофарбувати яйця буряком
За допомогою буряку можна отримати різні відтінки: від рожевого до бордового. Інтенсивність забарвлення залежить від витримки яєць у соку цього коренеплоду.
Для кращого результату варто обрати яйця із білою шкарлупою.
Свіжий сік буряку
Для цього способу потрібно зробити три кроки:
- Відварити яйця.
- Вичавити буряковий сік.
- Покласти яйця в свіжовичавлений сік.
Для більш насиченого кольору залиште яйця на декілька годин, або ж на всю ніч.
Тертий буряк
- Відваріть яйця і залиште для того, щоб вони остигли.
- Очистьте буряк і натріть на терці з великими вічками.
- Залийте натертий буряк водою (залежить від кількості буряку).
- Додайте одну столову ложку оцту.
- Прокип’ятіть розчин 5-15 хвилин.
- Остудіть суміш до кімнатної температури.
- Після того, як відвар охолоне, покладіть у нього відварені яйця.
- Що довше яйця пролежать у відварі, то кращим буде колір.
Зварений буряк
Зваріть яйця разом з очищеним буряком. Так ви отримаєте рожевий або світлий відтінок червоного.
Розчин буряку й оцту
- Очистьте буряк і варіть протягом 30 хвилин.
- Додайте столову ложку оцту.
- Дістаньте буряк із розчину.
- Опустіть варені яйця на 1-1,5 години (можна й довше).
Поради щодо фарбування яєць
- Перед фарбуванням обов’язково помийте яйця. Бажано використовувати для очищення харчову соду.
- Знежирюйте поверхню яєць спиртом.
- Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника. Також додайте у воду дрібку солі. Це потрібно для того, щоб вони не тріскались у воді.