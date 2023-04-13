Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Як пофарбувати яйця буряком на Великдень: 4 способи

13 Квітня 2023, 12:21
Асоян Каріна редакторка стрічки
як пофарбувати яйця буряком
Джерело: Unsplash

Однією з великодніх традицій є фарбування яєць, які називають крашанками. Вони символізують світло і нове життя.

Для вірян особливе значення мають саме червоний і бордовий кольори крашанок, адже вони символізують кров, яку пролив Ісус Христос за людські гріхи. Також ці відтінки означають радість життя і любов.

У народі бордовий колір яєць отримують завдяки натуральним барвникам. Популярним варіантом є звичайний буряк.

Як пофарбувати яйця буряком, розповідають Факти ICTV.

Як пофарбувати яйця буряком

За допомогою буряку можна отримати різні відтінки: від рожевого до бордового. Інтенсивність забарвлення залежить від витримки яєць у соку цього коренеплоду.

Для кращого результату варто обрати яйця із білою шкарлупою.

Свіжий сік буряку

Для цього способу потрібно зробити три кроки:

  1. Відварити яйця.
  2. Вичавити буряковий сік.
  3. Покласти яйця в свіжовичавлений сік.

Для більш насиченого кольору залиште яйця на декілька годин, або ж на всю ніч.

Тертий буряк

  1. Відваріть яйця і залиште для того, щоб вони остигли.
  2. Очистьте буряк  і натріть на терці з великими вічками.
  3. Залийте натертий буряк водою (залежить від кількості буряку).
  4. Додайте одну столову ложку оцту.
  5. Прокип’ятіть розчин 5-15 хвилин.
  6. Остудіть суміш до кімнатної температури.
  7. Після того, як відвар охолоне, покладіть у нього  відварені яйця.
  8. Що довше яйця пролежать у відварі, то кращим буде колір.

Зварений буряк

Зваріть яйця разом з очищеним буряком. Так ви отримаєте рожевий або світлий відтінок червоного.

Розчин буряку й оцту

  1. Очистьте буряк і варіть протягом 30 хвилин.
  2. Додайте столову ложку оцту.
  3. Дістаньте буряк із розчину.
  4. Опустіть варені яйця на 1-1,5 години (можна й довше).

Поради щодо фарбування яєць

  • Перед фарбуванням обов’язково помийте яйця. Бажано використовувати для очищення харчову соду.
  • Знежирюйте поверхню яєць спиртом.
  • Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника. Також додайте у воду дрібку солі. Це потрібно для того, щоб вони не тріскались у воді.
Читайте також:
СтравиЩо приготувати на Великдень 2023: рецепти страв для святкового столу

Теги
Великдень Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь