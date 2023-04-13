Одной из пасхальных традиций является окрашивание яиц, которые называют крашенками. Они символизируют свет и новую жизнь.
Для верующих особое значение имеют именно красный и бордовый цвета пасхальных яиц, ведь они символизируют кровь, которую пролил Иисус Христос за человеческие грехи. Также такие оттенки означают радость жизни и любовь.
В народе бордовый цвет яиц получают благодаря натуральным красителям. Популярным вариантом является обычная свекла.
Как покрасить яйца свеклой, рассказывают Факты ICTV.
Как покрасить яйца свеклой
С помощью свеклы можно получить различные оттенки: от розового до бордового. Интенсивность окраски зависит от выдержки яиц в соке этого корнеплода.
Для лучшего результата стоит выбрать яйца с белой скорлупой.
Свежий сок свеклы
Для этого способа нужно сделать три шага:
- Отварить яйца.
- Выжать сок из свеклы.
- Положить яйца в свежевыжатый сок.
Для более насыщенного цвета оставьте яйца на несколько часов, или же на всю ночь.
Тертая свекла
- Отварите яйца и оставьте для того, чтобы они остыли.
- Очистите свеклу и натрите на крупной терке.
- Залейте натертую свеклу водой (зависит от количества свеклы).
- Добавьте одну столовую ложку уксуса.
- Прокипятите раствор 5-15 минут.
- Остудите смесь до комнатной температуры.
- После того, как отвар остынет, положите в него отварные яйца.
- Чем дольше яйца пролежат в отваре, тем лучше будет цвет.
Сваренная свекла
Сварите яйца вместе с очищенной свеклой. Так вы получите розовый или светлый оттенок красного.
Раствор свеклы и уксуса
- Очистите свеклу и варите в течение 30 минут.
- Добавьте столовую ложку уксуса.
- Достаньте свеклу из раствора.
- Опустите вареные яйца на 1-1,5 часа (можно на дольше).
Советы по окрашиванию яиц
- Перед окрашиванием обязательно помойте яйца. Желательно использовать для очистки пищевую соду.
- Обезжирьте поверхность яиц спиртом.
- Заранее достаньте яйца из холодильника. Также добавьте в воду щепотку соли. Это нужно для того, чтобы они не трескались в воде.