Одной из пасхальных традиций является окрашивание яиц, которые называют крашенками. Они символизируют свет и новую жизнь.

Для верующих особое значение имеют именно красный и бордовый цвета пасхальных яиц, ведь они символизируют кровь, которую пролил Иисус Христос за человеческие грехи. Также такие оттенки означают радость жизни и любовь.

В народе бордовый цвет яиц получают благодаря натуральным красителям. Популярным вариантом является обычная свекла.

Как покрасить яйца свеклой, рассказывают Факты ICTV.

Как покрасить яйца свеклой

С помощью свеклы можно получить различные оттенки: от розового до бордового. Интенсивность окраски зависит от выдержки яиц в соке этого корнеплода.

Для лучшего результата стоит выбрать яйца с белой скорлупой.

Свежий сок свеклы

Для этого способа нужно сделать три шага:

Отварить яйца. Выжать сок из свеклы. Положить яйца в свежевыжатый сок.

Для более насыщенного цвета оставьте яйца на несколько часов, или же на всю ночь.

Тертая свекла

Отварите яйца и оставьте для того, чтобы они остыли. Очистите свеклу и натрите на крупной терке. Залейте натертую свеклу водой (зависит от количества свеклы). Добавьте одну столовую ложку уксуса. Прокипятите раствор 5-15 минут. Остудите смесь до комнатной температуры. После того, как отвар остынет, положите в него отварные яйца. Чем дольше яйца пролежат в отваре, тем лучше будет цвет.

Сваренная свекла

Сварите яйца вместе с очищенной свеклой. Так вы получите розовый или светлый оттенок красного.

Раствор свеклы и уксуса

Очистите свеклу и варите в течение 30 минут. Добавьте столовую ложку уксуса. Достаньте свеклу из раствора. Опустите вареные яйца на 1-1,5 часа (можно на дольше).

Советы по окрашиванию яиц