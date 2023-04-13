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Как покрасить яйца свеклой на Пасху: 4 способа

13 апреля 2023, 12:21
Асоян Карина редактор ленты
як пофарбувати яйця буряком
Источник: Unsplash

Одной из пасхальных традиций является окрашивание яиц, которые называют крашенками. Они символизируют свет и новую жизнь.

Для верующих особое значение имеют именно красный и бордовый цвета пасхальных яиц, ведь они символизируют кровь, которую пролил Иисус Христос за человеческие грехи. Также такие оттенки означают радость жизни и любовь.

В народе бордовый цвет яиц получают благодаря натуральным красителям. Популярным вариантом является обычная свекла.

Как покрасить яйца свеклой, рассказывают Факты ICTV.

Как покрасить яйца свеклой

С помощью свеклы можно получить различные оттенки: от розового до бордового. Интенсивность окраски зависит от выдержки яиц в соке этого корнеплода.

Для лучшего результата стоит выбрать яйца с белой скорлупой.

Свежий сок свеклы

Для этого способа нужно сделать три шага:

  1. Отварить яйца.
  2. Выжать сок из свеклы.
  3. Положить яйца в свежевыжатый сок.

Для более насыщенного цвета оставьте яйца на несколько часов, или же на всю ночь.

Тертая свекла

  1. Отварите яйца и оставьте для того, чтобы они остыли.
  2. Очистите свеклу и натрите на крупной терке.
  3. Залейте натертую свеклу водой (зависит от количества свеклы).
  4. Добавьте одну столовую ложку уксуса.
  5. Прокипятите раствор 5-15 минут.
  6. Остудите смесь до комнатной температуры.
  7. После того, как отвар остынет, положите в него отварные яйца.
  8. Чем дольше яйца пролежат в отваре, тем лучше будет цвет.

Сваренная свекла

Сварите яйца вместе с очищенной свеклой. Так вы получите розовый или светлый оттенок красного.

Раствор свеклы и уксуса

  1. Очистите свеклу и варите в течение 30 минут.
  2. Добавьте столовую ложку уксуса.
  3. Достаньте свеклу из раствора.
  4. Опустите вареные яйца на 1-1,5 часа (можно на дольше).

Советы по окрашиванию яиц

  • Перед окрашиванием обязательно помойте яйца. Желательно использовать для очистки пищевую соду.
  • Обезжирьте поверхность яиц спиртом.
  • Заранее достаньте яйца из холодильника. Также добавьте в воду щепотку соли. Это нужно для того, чтобы они не трескались в воде.
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