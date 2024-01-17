Дівчата-білявки, мабуть, помічали, що кілька місяців після фарбування колір волосся вражає своєю яскравістю та чистотою, але з кожним миттям пігмент вимивається, а висвітлені локони стають жовтими.

Факти ICTV розказують, чому волосся жовтіє після фарбування та як прибрати жовтий колір у домашніх умовах.

Чому волосся жовтіє після фарбування

Є кілька причин, через які світлий колір волосся з часом жовтіє.

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Непрофесійне або неправильне фарбування

Жовтизна у волоссі може з’явитися через помилки під час фарбування. Незначний відступ від технології може призвести до появи небажаного кольору. Якщо колорист обирає неправильний відсоток окислювача (надто високий або надто низький), то є велика ймовірність, що згодом з’явиться жовтизна.

Фарбування в домашніх умовах взагалі загрожує абсолютно непередбачуваним результатом — волосся може бути жовтим одразу після змивання фарби.

Освітлення раніше фарбованого волосся в інші тони

У цьому випадку, щоб уникнути появи небажаного відтінку в майбутньому, під час фарбування необхідно попередньо повністю позбутися старого пігменту.

Недостатньо освітлене волосся

Якщо брюнетки або русяві дівчата фарбуються у світлий колір, то під впливом перекису водню відбувається руйнування природного пігменту у волоссі й він замінюється на барвник. З часом барвник вимивається, і якщо волосся отримало недостатнє освітлення, воно набуває жовтого відтінку.

Неправильний догляд

Появу небажаного відтінку може спровокувати використання у догляді засобів, що містять натуральні олії, спирт і велику кількість сульфатів. Відомо, що олії просочуються дуже глибоко у структуру волосся й виштовхують на поверхню рідний пігмент або залишки попереднього фарбування.

Жорстка вода

У водопровідній воді міститься велика кількість мінеральних солей. Вони пошкоджують структуру волосся та роблять його пористим. Через таке волосся блонд швидко вимивається й волосся набуває жовтого відтінку.

Неправильно підібраний шампунь

Для фарбованого волосся краще використовувати професійні шампуні, які у своїй формулі мають речовини, що впливають на молекулу кольору, закріплюючи її й тим самим продовжуючи тривалість зберігання відтінку.

Для підтримки світлого відтінку волосся можна використовувати шампуні та маски, що мають у своєму складі спеціальний фіолетовий пігмент. Він служить для нейтралізації жовтизни, проте дуже сильно сушить волосся. Тому такими засобами не варто зловживати.

Як прибрати жовтизну в домашніх умовах

Якщо ви бажаєте прибрати жовтизну в домашніх умовах, то спробуйте тонік або спеціальні косметичні засоби (шампуні, маски, бальзами) з позначкою Anti-Yellow Effect. Купити їх можна у звичайних магазинах. Щоб самостійно прибрати жовтизну, достатньо вимити волосся шампунем та нанести засіб із кольоровими пігментами.

В інтернеті можна зустріти лайфаки, як прибрати жовтизну в домашніх умовах з допомогою народних засобів.

Для цього візьміть такі інгредієнти:

шампунь – 1 ч. ложка;

горілка – 2 ст. ложки;

сік лимона – 2 ст. ложки;

кефір – 50 г;

яйце – 1 шт.

Перемішайте всі компоненти до однорідності, нанесіть на волосся та накрийте плівкою на 40 хвилин. Після цього ретельно змийте водою.