Девушки, которые красятся в блонд, наверное, замечали, что несколько месяцев после окрашивания цвет волос поражает своей яркостью и чистотой, но с каждым мытьем пигмент вымывается, а осветленные локоны со временем становятся желтыми.
Факты ICTV рассказывают, почему волосы желтеют после окрашивания и как убрать желтый цвет в домашних условиях.
Почему волосы желтеют после окрашивания
Есть несколько причин, из-за которых светлый цвет волос со временем желтеет.
- Непрофессиональное или неправильное окрашивание
Желтизна в волосах может появиться из-за ошибок во время окрашивания. Незначительное отступление от технологии может привести к появлению нежелательного цвета. Если колорист выбирает неправильный процент окислителя (слишком высокий или слишком низкий), то есть большая вероятность, что впоследствии появится желтизна.
Окрашивание в домашних условиях вообще грозит совершенно непредсказуемым результатом — волосы могут быть желтыми сразу после смывания краски.
- Осветление ранее окрашенных волос в другие тона
В этом случае, чтобы избежать появления нежелательного оттенка в будущем, во время окрашивания необходимо предварительно полностью избавиться от старого пигмента.
- Недостаточно осветленные волосы
Если брюнетки или русые девушки окрашивают волосы в светлый цвет, то под воздействием перекиси водорода происходит разрушение природного пигмента в волосах и он заменяется на краситель. Со временем он вымывается и если волосы получили недостаточное осветление, они приобретают желтый оттенок.
- Неправильный уход за волосами
Появление нежелательного оттенка может спровоцировать использование в уходе средств, содержащих натуральные масла, спирт и большое количество сульфатов. Известно, что масла пропитываются очень глубоко в структуру волос и выталкивают на поверхность родной пигмент или остатки предыдущего окрашивания.
- Жесткая вода
В водопроводной воде содержится большое количество минеральных солей. Они повреждают структуру волос и делают их пористыми. Из-за таких волос блонд быстро вымывается, и волосы приобретают желтый оттенок.
- Неправильно подобранный шампунь
Для окрашенных волос лучше использовать профессиональные шампуни, имеющие в своей формуле вещества, которые воздействуют на молекулу цвета, закрепляя ее и тем самым продлевая длительность сохранения оттенка.
Для поддержания светлого оттенка волос можно использовать шампуни и маски, имеющие в своем составе специальный фиолетовый пигмент. Он служит для нейтрализации желтизны, однако очень сильно сушит волосы. Поэтому такими средствами не стоит злоупотреблять.
Как убрать желтизну в домашних условиях
Если вы желаете убрать желтизну в домашних условиях, то попробуйте тоник или специальные косметические средства (шампуни, маски, бальзамы) с пометкой Anti-Yellow Effect. Купить их можно в обычных магазинах. Чтобы самостоятельно убрать желтизну, достаточно вымыть волосы шампунем и нанести средство с цветными пигментами.
В интернете можно встретить лайфаки, как убрать желтизну в домашних условиях с помощью народных средств.
Для этого возьмите следующие ингредиенты:
- шампунь — 1 ч. ложка;
- водка — 2 ст. ложки;
- сок лимона — 2 ст. ложки;
- кефир — 50 г;
- яйцо — 1 шт.
Перемешайте все компоненты до однородности, нанесите на волосы и накройте пленкой на 40 минут. После этого тщательно смойте водой.