Вагітність – це довгоочікуваний та цікавий період для багатьох жінок. Процес приємного очікування появи на світ малюка і нового статусу – матері, часом супроводжується не зовсім позитивними сюрпризами.

І якщо під час вагітності жінка готова з ними миритися, то після пологів і тим більше після завершення лактації, вона хоче якнайшвидше відновити живіт після пологів – позбутися зайвої шкіри та розтяжок. Як прибрати живіт після пологів – читайте в матеріалі.

Як прибрати живіт після пологів і чому він зявляється

Експерт зі здорового харчування і тренер Юрій Попко зазначає, після пологів у жінок часто виникає проблема із надлишковою вагою. Її називають діастазом. Хоча й страждають від великої надлишкової ваги як жінки, так чоловіки, але зазвичай ця проблема виникає після вагітності.

Діастаз – це розходження прямих м’язів живота, коли відстань між кубиками (вони є у всіх якщо-що, просто не у всіх видно через жир) стає більшою. Збільшення обсягу вагітної матки призводить до збільшення внутрішньочеревного тиску і розтягування передньої черевної стінки.

Крім того, розвитку діастаза сприяє зменшення міцності колагену сполучної тканини в результаті фізіологічних змін в організмі вагітної жінки.

Краї прямих м’язів починають розходиться в сторони, починаючи з 14 тижня вагітності і цей процес триває до моменту пологів.

За словами експерта, зменшення діастаза починається відразу після пологів і продовжується у швидкому темпі до 2 місяців, після чого цей процес відновлення дуже сильно сповільнюється. Якщо діастаз існує рік і більше, природного самовідновлення очікувати не доводиться.

Розходження може бути різним і індивідуальним: вище пупка, по центру, нижче пупка. Також діастаз поділяють на три стадії в залежності від того, наскільки широко розійшлись м’язи.

Стадії діастазу:

1 стадія: відстань від 2,2 см до 5 см;

2 стадія: відстань від 5,1 см до 8 см;

3 стадія: розходження понад 8,1 см.

Як визначити, чи є у вас діастаз

Якщо людина немає багато жиру, живіт в міру просушений, то це можна одразу побачити наочно, відстань між кубиками буде неприродно велика, або живіт випирає, має специфічний вигляд, ніби жінка народила, а живіт далі залишився не до кінця зменшився і провисає, ніби не до кінця здута кулька.

Також можна лягти на спину і підняти голову з лопатками та ноги, напружуючи прес при цьому в зоні діастаза спостерігається кулеподібне поздовжнє випинання.

Ще один метод, коли також лежачи на спині підняти лопатки, напружуючи при цьому прес і методом пальпації (промацування) у себе визначити, чи є діастаз і яка стадія.

Для цього двома пальцями пройдіться по центру вище пупка і нижче пупка по лінії альба. Якщо пальці провалюються, то це свідчить про наявність діастазу, ширина пальця, грубо кажучи, сантиметр, от і маєте мінімальна ширина 2,2 см яка свідчить про 1 стадію, якщо поміщається 3 і 4 пальці, то і стадія відповідно більша.

Найкращий спосіб діагностування – це звернення до хірурга, якщо сумніваєтесь у тому, чи дійсно у вас є ця проблема.

Як запобігати виникненню діастазу

На жаль, за словами експерта, ніщо не гарантує відсутність розбіжності після пологів. Але лікарі радять все одно вживати заходи профілактики діастаза.

Це допоможе зменшити його ступінь і швидко відновити м’язи. На стадії 1 і 2 зазвичай нічого не роблять, хоча в інтернеті можна знайти безліч вправ які начебто допомагають зменшити наявність діастазу і навпаки перелік вправ, які не можна виконувати при діастазі.

Але ця біла лінія – це не м’яз, тому також можна знайти безліч спростувань і скептиків, які кажуть, що вправами цьому не допомогти, просто потрібно чекати.

Від двох місяців і до пів року та року. Третя стадія лікується тільки хірургічним способом.

Тож якщо вам не подобається ваш живіт після пологів і є підозра на діастаз, не біжіть одразу качати прес, бо ваш випадок не як у всіх, і рішення відповідно також, бо можете лише собі нашкодити. Зверніться до лікаря, щоб він визначив, чи є проблема і якщо так, то яка стадія. Ви можете займатись, але виключайте важкі вправи на прес та не підіймайте важких штанг, гантелей, які створюють внутрішньочеревний тиск.

Уникайте вправ, які сприяють надмірному розтягуванню передньої стінки:

вправи, що виконуються лежачи на спортивному м’ячі;

поза корови, собаки, дихання животом під час йоги;

розтяжка ніг під час пілатесу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АКТИВ ЦЕНТР місто Київ (@active_center_kiev)

Також важливо уникати підйому важких предметів, не ставайте на коліна і руки, якщо ніхто не підтримує живіт. Встаючи з ліжка, не напружуйте передню стінку живота. Намагайтеся вставати боком: поверніться на бік, підніміть руку і підіймайте тулуб, одночасно сідаючи.