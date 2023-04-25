Беременность – долгожданный и интересный период для многих женщин. Процесс приятного ожидания появления на свет малыша и нового статуса – матери, иногда сопровождается не совсем положительными сюрпризами.

И если во время беременности женщина готова с ними мириться, то после родов и тем более после завершения лактации, она хочет как можно быстрее восстановить живот после родов – избавиться от лишней кожи и растяжек. Как убрать живот после родов – читайте в материале.

Как убрать живот после родов и почему он появляется

Эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко отмечает, что после родов у женщин часто возникает проблема с избыточным весом. Ее называют диастазом. Хотя и страдают от избыточного веса как женщины, так мужчины, но обычно эта проблема возникает после беременности.

Диастаз – это различие прямых мышц живота, когда расстояние между кубиками (они есть у всех если что, просто не у всех видно из-за жира) становится больше.

Увеличение объема беременной матки приводит к увеличению внутрибрюшного давления и растяжению передней брюшной стенки.

Кроме того, развитию диастаза способствует уменьшение прочности коллагена соединительной ткани в результате физиологических изменений в организме беременной женщины. Края прямых мышц начинают расходиться в стороны, начиная с 14 недели беременности и этот процесс длится до момента родов.

По словам эксперта, уменьшение диастаза начинается сразу после родов и продолжается в быстром темпе до 2 месяцев, после чего процесс восстановления очень сильно замедляется. Если диастаз существует год и больше, естественного самовосстановления ждать не приходится.

Различие может быть разным и индивидуальным: выше пупка, по центру, ниже пупка.

Также диастаз делят на три стадии в зависимости от того, насколько широко разошлись мышцы.

Стадии диастаза:

1 стадия: расстояние от 2,2 см до 5 см;

2 стадия: расстояние от 5,1 см до 8 см;

3 стадия: расхождение свыше 8,1 см.

Как определить, есть ли у вас диастаз

Если живот в меру просушен, то это можно сразу увидеть наглядно, расстояние между кубиками будет неестественно большое, или живот выпирает, выглядит специфически, будто женщина родила, а живот дальше остался не до конца уменьшился и провисает, будто не до конца сдут шарик.

Также можно лечь на спину и приподнять голову с лопатками и ногами, напрягая пресс при этом в зоне диастаза наблюдается шарообразное продольное выпячивание.

Еще один метод, когда также лежа на спине приподнять лопатки, напрягая при этом пресс и методом пальпации (прощупывания) у себя определить, есть ли диастаз и какая стадия.

Для этого двумя пальцами пройдитесь по центру выше пупка и ниже пупка по линии Альба. Если пальцы проваливаются, то это свидетельствует о наличии диастаза, ширина пальца, грубо говоря, сантиметр, вот и имеете минимальная ширина 2,2 см свидетельствующая о 1 стадии, если помещается 3 и 4 пальца, то и стадия соответственно больше.

Лучший способ диагностирования – это обращение к хирургу, если сомневаетесь, действительно ли у вас есть эта проблема.

Как предотвращать возникновение диастаза

К сожалению, по словам эксперта, ничто не гарантирует отсутствие этого после родов. Но врачи советуют все равно принимать меры по профилактике диастаза. Это поможет снизить его степень и быстро восстановить мышцы. На стадии 1 и 2 обычно ничего не делают, хотя в интернете можно найти множество упражнений, которые вроде бы помогают уменьшить наличие диастаза и наоборот перечень упражнений, которые нельзя выполнять при диастазе.

Но эта белая линия – это не мышца, поэтому можно найти множество опровержений и скептиков, которые говорят, что упражнениям этому не помочь, просто нужно ждать.

От двух месяцев до полугода и года. Третья стадия лечится только хирургическим способом.

Если вам не нравится ваш живот после родов и есть подозрение на диастаз, не бегите сразу качать пресс, потому что ваш случай не как у всех, и решение соответственно также, потому что можете только себе навредить. Обратитесь к врачу, чтобы он определил, есть ли проблема и если да, то какая стадия. Вы можете заниматься, но исключайте тяжелые упражнения на пресс и не поднимайте тяжелые штанги, гантели, которые создают внутрибрюшное давление.

Избегайте упражнений, способствующих чрезмерному растяжению передней стенки:

упражнения, выполняемые лежа на спортивном мяче;

в позе коровы, собаки, дыхания животом во время йоги;

растяжка ног во время пилатеса.

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Также важно избегать подъема тяжелых предметов, не становитесь на колени и руки, если никто не поддерживает живот. Вставая с кровати, не напрягайте переднюю стенку живота. Старайтесь вставать боком: повернитесь на бок, поднимите руку и поднимайте туловище, одновременно садясь.