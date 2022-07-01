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Як приготувати маску для волосся з желатином – дієвий рецепт

1 Липня 2022, 19:05
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати маску для волосся з желатином – дієвий рецепт
Джерело: Depositphotos

Желатинові маски, приготовані в домашніх умовах, досить ефективні для нашого волосся. По дієвості вони схожі на салонні процедури – кератинове вирівнювання чи ламінування.

Як приготувати маску з желатину для волосся – читайте в нашому матеріалі.

Маска з желатином

Ефективність желатинових масок полягає у желатиновому порошку, який містить колаген. А колаген, як відомо, корисний для шкіри та волосся, він дарує їм еластичність та пружність.

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Отож, вам знадобиться желатин, вода, ефірна олія та бальзам:

  • розчиніть желатин у воді – у пропорції 1:3;
  • для більшого ефекту – поставте суміш на водяну баню, головне, аби желатин не залишав грудочок;
  • додайте до маски пів столової ложки бальзаму та кілька крапель ефірної олії (для запаху);
  • наносіть желатинову маску на волосся, відступивши 5 см від коренів;
  • вдягніть целофанову шапочку та закутайте волосся у рушник;
  • залиште маску на 40 хв;
  • змийте її, не використовуючи шампунь.

Якщо у вас довге та густе волосся, відповідно, вам знадобиться більше маски. Головне, це зберегти пропорції 1:3. Тобто, якщо ви використовуєте дві ложки желатину, то заливайте шістьома ложками води.

Насправді, принцип приготування желатинової маски однаковий, тому ви можете експериментувати як вам заманеться. Наприклад, для жирного волосся у суміш можна додати лимонний сік.

Для кращого росту волосся, до класичного рецепту, додайте яєчний жовток та гірчичний порошок.

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