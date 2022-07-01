Желатинові маски, приготовані в домашніх умовах, досить ефективні для нашого волосся. По дієвості вони схожі на салонні процедури – кератинове вирівнювання чи ламінування.
Як приготувати маску з желатину для волосся – читайте в нашому матеріалі.
Маска з желатином
Ефективність желатинових масок полягає у желатиновому порошку, який містить колаген. А колаген, як відомо, корисний для шкіри та волосся, він дарує їм еластичність та пружність.
Отож, вам знадобиться желатин, вода, ефірна олія та бальзам:
- розчиніть желатин у воді – у пропорції 1:3;
- для більшого ефекту – поставте суміш на водяну баню, головне, аби желатин не залишав грудочок;
- додайте до маски пів столової ложки бальзаму та кілька крапель ефірної олії (для запаху);
- наносіть желатинову маску на волосся, відступивши 5 см від коренів;
- вдягніть целофанову шапочку та закутайте волосся у рушник;
- залиште маску на 40 хв;
- змийте її, не використовуючи шампунь.
Якщо у вас довге та густе волосся, відповідно, вам знадобиться більше маски. Головне, це зберегти пропорції 1:3. Тобто, якщо ви використовуєте дві ложки желатину, то заливайте шістьома ложками води.
Насправді, принцип приготування желатинової маски однаковий, тому ви можете експериментувати як вам заманеться. Наприклад, для жирного волосся у суміш можна додати лимонний сік.
Для кращого росту волосся, до класичного рецепту, додайте яєчний жовток та гірчичний порошок.