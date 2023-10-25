Ніжний, ситний, ароматний – такий пиріг з білими грибами смакуватиме всім поціновувачам. Цю страву можна подавати до супів чи салатів або ж як чудову самостійну закуску.

Як приготувати відкритий грибний пиріг, читайте у матеріалі Факти ICTV.

Інгредієнти

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Для тіста:

борошно – 250 г;

вершкове масло чи маргарин – 175 г;

яйця – 1 шт.;

сметана (15%) – 25 мл;

сіль – 2 г;

сода – 1 г.

Для начинки:

білі гриби – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

твердий сир – 100 г.

Приготування

Готуємо тісто. Охолоджене вершкове масло чи маргарин натираємо на крупній тертці. Додаємо 1 яйце, сметану, сіль і соду. Додаємо борошно. Замішуємо пружне еластичне тісто. Загортаємо в харчову плівку та трохи розкачуємо. Потім поміщаємо тісто в холодильник на 30 хв. Готуємо начинку. Білі гриби чистимо, миємо та варимо приблизно 10 хв. Відкидаємо гриби на друшляк, але не зливаємо весь бульйон. Нарізаємо гриби на шматочки. Викладаємо на добре розігріту та змащену пательню. Нарізаємо дрібними кубиками цибулю і додаємо до грибів. Коли цибуля стане прозорою, додаємо ополоник грибного бульйону. Тримаємо цибулю і гриби на вогні, доки бульйон не закипить. Натираємо на тертці твердий сир та змішуємо з охолодженими грибами та цибулею. Беремо тісто з холодильника. Розкачуємо за формою. Пальцями робимо з тіста бортики. Ставимо форму з тістом у попередньо розігріту до 200˚С духовку на 5-10 хв. Порада. Щоби під час випічки тісто не піднімалося, покладіть поверх нього пергамент та насипте зверху товстий шар квасолі або будь-які сухі крупи. Виймаємо тісто з духовки. Викладаємо начинку рівним шаром. Випікаємо пиріг у духовці 20-25 хв за температури 200˚С.

Джерело і фото: Смачно