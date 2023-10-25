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Еда

Как приготовить открытый грибной пирог — пошаговый рецепт

25 октября 2023, 12:11
Марина Мелехова редактор
Как приготовить открытый грибной пирог — пошаговый рецепт

Нежный, сытный, ароматный — такой пирог с белыми грибами понравится всем ценителям. Это блюдо можно подавать к супам или салатам или как замечательную самостоятельную закуску.

Как приготовить открытый грибной пирог, читайте в материале Факты ICTV.

Ингредиенты

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Для теста:

  • мука — 250 г;
  • сливочное масло или маргарин — 175 г;
  • яйца — 1 шт;
  • сметана (15%) — 25 мл;
  • соль — 2 г;
  • сода — 1 г.

Для начинки:

  • белые грибы — 1 кг;
  • лук — 2 шт;
  • твердый сыр — 100 г.

Приготовление

  1. Готовим тесто. Охлажденное сливочное масло или маргарин натираем на крупной терке. Добавляем 1 яйцо, сметану, соль и соду. Добавляем муку.
  2. Замешиваем упругое эластичное тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и немного раскатываем. Затем помещаем тесто в холодильник на 30 минут.
  3. Готовим начинку. Белые грибы чистим, моем и варим примерно 10 минут. Откидываем грибы на дуршлаг, но не сливаем весь бульон. Нарезаем грибы на кусочки. Выкладываем на хорошо разогретую и смазанную сковороду.
  4. Нарезаем мелкими кубиками лук и добавляем к грибам. Когда лук станет прозрачным, добавляем половник грибного бульона. Держим лук и грибы на огне, пока бульон не закипит.
  5. Натираем на терке твердый сыр и смешиваем с охлажденными грибами и луком.
  6. Берем тесто из холодильника. Раскатываем по форме. Пальцами делаем из теста бортики. Ставим форму с тестом в предварительно разогретую до 200˚С духовку на 5-10 минут. Совет. Чтобы во время выпечки тесто не поднималось, положите поверх него пергамент и насыпьте сверху толстый слой фасоли или любые сухие крупы.
  7. Вынимаем тесто из духовки. Выкладываем начинку ровным слоем. Выпекаем пирог в духовке 20-25 минут при температуре 200˚С.
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Источник и фото: Смачно

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