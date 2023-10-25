25 октября 2023, 12:11 Марина Мелехова редактор

Нежный, сытный, ароматный — такой пирог с белыми грибами понравится всем ценителям. Это блюдо можно подавать к супам или салатам или как замечательную самостоятельную закуску. Как приготовить открытый грибной пирог, читайте в материале Факты ICTV. Ингредиенты Сейчас смотрят Для теста: мука — 250 г;

сливочное масло или маргарин — 175 г;

яйца — 1 шт;

сметана (15%) — 25 мл;

соль — 2 г;

сода — 1 г. Для начинки: белые грибы — 1 кг;

лук — 2 шт;

твердый сыр — 100 г. Приготовление Готовим тесто. Охлажденное сливочное масло или маргарин натираем на крупной терке. Добавляем 1 яйцо, сметану, соль и соду. Добавляем муку. Замешиваем упругое эластичное тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и немного раскатываем. Затем помещаем тесто в холодильник на 30 минут. Готовим начинку. Белые грибы чистим, моем и варим примерно 10 минут. Откидываем грибы на дуршлаг, но не сливаем весь бульон. Нарезаем грибы на кусочки. Выкладываем на хорошо разогретую и смазанную сковороду. Нарезаем мелкими кубиками лук и добавляем к грибам. Когда лук станет прозрачным, добавляем половник грибного бульона. Держим лук и грибы на огне, пока бульон не закипит. Натираем на терке твердый сыр и смешиваем с охлажденными грибами и луком. Берем тесто из холодильника. Раскатываем по форме. Пальцами делаем из теста бортики. Ставим форму с тестом в предварительно разогретую до 200˚С духовку на 5-10 минут. Совет. Чтобы во время выпечки тесто не поднималось, положите поверх него пергамент и насыпьте сверху толстый слой фасоли или любые сухие крупы. Вынимаем тесто из духовки. Выкладываем начинку ровным слоем. Выпекаем пирог в духовке 20-25 минут при температуре 200˚С. Читайте также: Как мариновать белые грибы – три пошаговых рецепта Источник и фото: Смачно

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