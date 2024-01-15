Як смачно і легко приготувати яловичу печінку, щоб вона була м’якою та апетитною? Чим вона корисна? Наші покрокові рецепти приготування яловичої печінки вам допоможуть! Готуймо разом чудовий обід або вечерю.

Чим корисна яловича печінка

Яловича печінка – це смачний та корисний продукт, який має багато вітамінів і мінералів. Її можна включити в раціон як дорослих, так і дітей, оскільки вона забезпечує організм необхідними амінокислотами, жирними кислотами, вітаміном B12, залізом, мінеральними солями та іншими корисними речовинами. Ці елементи є важливими для вироблення червоних кров’яних тілець і гемоглобіну.

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І навіть якщо вам самому не подобається смак печінки, але ви знаєте, як правильно її готувати, можете створити смачну страву, яку оцінять найвибагливіші гурмани. Тож не варто відмовлятися від неї через це, а просто спробуйте приготувати яловичу печінку за нашими рецептами.

Як смачно приготувати яловичу печінку: загальні поради

Спочатку необхідно видалити плівку з печінки. Пропонуємо найкращі способи на ваш вибір:

Печінку покладіть в пакет і помістіть в морозильну камеру на годину. Зазвичай зі злегка замороженої печінки плівка легко відокремлюється.

Полийте печінку дуже гарячою водою. Зробіть надріз на шматку печінки та зніміть плівку.

Як підготувати яловичу печінку перед приготуванням

Ефективні способи підготовки печінки передбачають вимочування у молоці або в солоній воді. Це допомагає позбутися неприємного запаху та робить печінку ніжною. Нарізаємо яловичу печінку, перекладаємо її у миску, заливаємо молоком або розчином солі (на 1 л води додаємо 2 ст. л. солі) і залишаємо на 1-2 години.

Ще один дієвий метод, щоб печінка вийшла м’якою та ніжною – використання харчової соди. Натираємо содою великі шматки печінки та залишаємо їх на 1-1,5 год. Перед приготуванням печінку гарно промиваємо холодною водою.

Як приготувати смажену яловичу печінку на сковороді

Інгредієнти:

яловича печінка – 800 г

цибуля – 2 шт.

борошно – 100-150 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Приготування:

Спочатку підготуємо печінку будь-яким способом, зазначеним вище. Потім шматочки печінки промиваємо, обсушуємо, солимо та перчимо, залишаємо на 10-15 хв за кімнатної температури. Печінку паніруємо борошном і смажимо з обох боків до готовности. Тим часом цибулю чистимо, миємо та нарізаємо тонкими кільцями або напівкільцями. Розігріваємо в окремій пательні олію, викладаємо цибулю і смажимо до готовності (приємного золотавого кольору). Готову смажену яловичу печінку перекладаємо до цибулі, солимо та перчимо до смаку, перемішуємо.

Як приготувати яловичу печінку в духовці

Інгредієнти:

яловича печінка – 800 г

цибуля – 2-3 шт.

печериці свіжі – 200 г

сметана – 200 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

спеції: сушений майоран і чебрець – до смаку

борошно – для панірування

олія – для смаження

Приготування:

Печінку чистимо від плівки, нарізаємо і підготовлюємо будь-яким способом, зазначеним вище. Підготовлену печінку посипаємо сіллю, перцем і спеціями. Потім паніруємо її в борошні й смажимо на олії з обох боків до золотавого кольору. Почищену цибулю і гриби нарізаємо, як вам подобається. Цибулю смажимо до напівготовності на олії. У миску викладаємо печінку, печериці та цибулю. Додаємо спеції до смаку і сметану, перемішуємо. Викладаємо вміст миски в форму для запікання, накриваємо фольгою. Готуємо у духовці за 180 °С 25 хвилин. За 10 хвилин до закінчення запікання фольгу бажано зняти.

Отже, як бачимо, приготування яловичої печінки – процес зовсім не складний. Вибираємо рецепт і готуємо. Смачного!