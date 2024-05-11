Сьогодні розкажемо, як зробити зелений мох на торт. Той самий неймовірно красивий бісквітний декор для тортів та іншої випічки!

Зелений мох, цей універсальний декор, додасть вашому торту, тістечкам, десертам чи паскам оригінальний вигляд! До речі, його також можна використовувати для прикрашання різноманітних закусок і салатів.

Як зробити бісквітний мох: рецепт у мікрохвильовці

Чітко дотримуйтеся рецепту приготування – і у вас все вийде.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 30 г

яйця – 1 шт.

цукрова пудра або цукор – 12 г

ванільний цукор – до смаку

мед – 30 г

розпушувач – 6 г

олія соняшникова рафінована – 5 г

харчовий барвник зеленого кольору – дрібка

Додатково:

стаканчики паперові – 4 шт.

Приготування бісквітного моху на торт покроково:

Борошно просіюємо з розпушувачем. Яйця збиваємо з цукровою пудрою або цукром, ванільним цукром і медом. До яєчної маси додаємо барвник і ще раз гарно збиваємо. Тепер поступово вводимо борошно з розпушувачем. Збивати не треба, просто вимішуємо знизу вгору ложкою. Вливаємо олію, перемішуємо ще раз. Викладаємо тісто в паперові стаканчики на 1/3. Готуємо у мікрохвильовці по 2 стаканчики на потужності 900 Вт 1 хвилину. Не залишайте бісквіт у мікрохвильовці довше від рекомендованого часу, щоб уникнути пересушування або пригорання. Залежно від потужності вашої мікрохвильовки, можливо, знадобиться адаптувати час приготування. Починайте з 40 секунд, а потім коригуйте відповідно до результатів. Потім стаканчики з зеленим мохом дістаємо, перевертаємо догори дном і залишаємо до охолодження. Охолоджувати потрібно обов’язково, інакше він буде липким. Стаканчики акуратно розрізаємо ножицями та дістаємо мох. За натискання на стаканчик мох буде приємно пружинитися.

Отже, як зробити зелений мох на торт, ми вже знаємо. Не забуваймо, що окрім зеленого барвника можна використовувати й інші кольору до ваших уподобань.

Бісквітний мох на торт можна приготувати заздалегідь та зберігати у закритому пластиковому судочку у морозилці до двох місяців.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.