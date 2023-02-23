Ще 1 січня 2022 року в Україні почали діяти нові норми харчування у школах. Тобі зміни торкнулися як меню для школярів, так і самих страв.

Меню містить близько 160 страв. У ньому зменшено кількість солі, цукру, жирів та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів та фруктів. Нове меню та норми харчування діють і досі.

Факти ICTV дізнавалися, які продукти заборонено продавати у шкільній їдальні.

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Що не можна продавати у шкільних їдальнях та буфетах 2023

Наразі у переліку заборонених продуктів у шкільних їдальнях та буфетах є понад 10 позицій, зокрема:

м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва (ковбаса, сосиски, копчена та солона риба тощо);

гриби;

непастеризоване молоко та його продукти;

непастеризовані соки;

газовані напої;

кава;

консерви промвиробництва (крім пастеризованих соків без цукру);

продукти з вмістом солі понад 10 г на 100 г (чипси, сухарики тощо);

продукти з вмістом цукру понад 10 г на 100 г;

продукти домашнього виробництва;

кондитерські вироби, вироби з кремом, морозиво;

харчові концентрати.

Також є окремий список заборонених страв, які не можна готувати у школах:

кисле молоко (самоквас);

холодець;

м’ясні та рибні салати;

холодники, паштети, форшмак;

вироби у фритюрі;

макарони по-флотськи із сиром/м’ясом;

млинці із сиром/м’ясом;

креми;

морси, напої зі штучними барвниками/ароматизаторами/підсолоджувачами (напої підсолоджувати забороняється, чай, какао – без цукру).

Ситуація може змінитись у 2023 році?

20 лютого 2023 року пройшла робоча нарада на тему Реформа шкільного харчування: пріоритетні напрямки розвитку в умовах війни та повоєнного відновлення України.

У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, перша леді України Олена Зеленська та багато інших.

На зустрічі обговорювали стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки. Стратегія передбачає п’ять основних напрямів:

розвиток кадрового потенціалу;

відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти;

фінансова підтримка територіальних громад у забезпеченні харчуванням учнів/вихованців закладів освіти;

здорове харчування у закладах освіти ( впровадження нових норм та меню );

); промоція культури здорового харчування під час війни.

Тому найближчим часом українців можуть чекати нові затверджені норми харчування школярів, а також оновлене меню та перелік дозволених продуктів!